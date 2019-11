Tennis | Jannik Sinner ha le idee chiare | “diventerò il numero uno del mondo | non ho paura

Fonte : sportfair

(Di lunedì 4 novembre 2019) Il giovaneta italiano ha rivelato come sia convinto di diventare un domani iluno aldella classifica ATP Sta bruciando le tappe, lasciando a bocca aperta tifosi e addetti ai lavori per i risultati ottenuti a soli 18 anni.è senza dubbio l’astro nascente delitaliano, considerando come sia già entrato nella top-100 avendo al proprio attivo anche una semifinale ATP raggiunta ad Anversa. Alla vigilia delle Next Gen ATP Finals 2019, l’azzurro ha ribadito in un’intervista al Giornale la sua convinzione di diventare un domani iluno al: “non hoa espormi e non è presunzione, quando hai intorno le persone giuste sai che puoi mettere a frutto il tuo carattere. Il mio è di cercare di ottenere quello che voglio. Io so che il potenziale c’è e Riccardo Piatti ci crede, lui di campioni ne ha visti e ...

federtennis : 'Azzurro Next Gen' oggi è dedicato a Jannik #Sinner, il protagonista italiano delle #NextGenATP Finals! Ore 18:45… - OA_Sport : Tennis, Jannik Sinner: “Diventerò numero 1 al mondo: non è presunzione. Sono un predestinato? Non mi pesa” - sportface2016 : #MilanLazio - Presenti Jannik #Sinner e gli altri partecipanti alle #NextGenATPfinals -