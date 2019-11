Tennis | Jannik Sinner e il sogno | numero 1 al mondo Ora la NextGen a Milano | sogni e

Fonte : oasport

(Di lunedì 4 novembre 2019)è la grande promessa delitaliano, ad appena 18 anni è riuscito a entrare nella top 100 del ranking ATP (oggi è95 al) e sta facendo sognare in grande. L’altoatesino ha dichiarato a più riprese che vuole diventare1 del Pianeta, ha dichiarato che la sua non è arroganza o presunzione ma è il frutto della convinzione nei propri mezzi e nelle proprie potenzialità. Il nativo di San Candido è seguito da un maestro del calibro di Riccardo Piatti, un vero e proprio guru delche si intende di grandi talenti e che ha visto il sacro fuoco dell’arte negli occhi del “rosso” diventato professionista nel 2018 e che ha scalato in maniera repentina tutte le classifiche: a inizio stagione era poco più che uno sconosciuto in ambito internazionale, ora è un avversario estremamente temibile per chiunque e che è stato in grado di ...

OA_Sport : Tennis, Jannik Sinner e il sogno da numero 1 al mondo. Ora la NextGen a Milano, sogni e obiettivi. Quanti soldi ha… - federtennis : 'Azzurro Next Gen' oggi è dedicato a Jannik #Sinner, il protagonista italiano delle #NextGenATP Finals! Ore 18:45… - OA_Sport : Tennis, Jannik Sinner: “Diventerò numero 1 al mondo: non è presunzione. Sono un predestinato? Non mi pesa” -