Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 novembre 2019)alfrutta e verdura quando fa molto caldo è un problema. Una possibile soluzione arriva dagli scienziati del Massachusetts Institute of Technology, che hanno messo a punto un nuovo dispositivo che raffredda il contenuto fino a 13 gradi rispetto alla temperatura esterna,bisogno di un motore. Il segreto sta in uno strato di materiale che blocca la luce solare in entrata e lascia irradiare il calore. Il suo funzionamento si basa su un processo chiamato raffreddamento radiativo. Semplificando, è il processo utilizzato dalla maggior parte degli oggetti caldi per raffreddarsi: emettono radiazioni infrarosse di medio raggio, che trasportano l’termica all’esterno dell’oggetto, poiché l’aria è altamente trasparente alla luce infrarossa. Il processo viene messo in pratica mediante una schiuma di polietilene chiamata aerogel. È un materiale ...

Noovyis : (Tenere il cibo al fresco senza energia elettrica si può, grazie all’aerogel) Playhitmusic -… - SplendorSolis00 : @morenoAlmare @marcocf69 Moreno, se avrà nausee: falla mangiare!! La chemio cerca di tenere intossicato il corpo e… - ToscanaInForma : Questa frase deriva dai #riticeltici. Essi, infatti, per tenere buoni gli #spiriti maligni ?? e ingraziarseli in qua… -