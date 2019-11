Tassa sulle cartine | azienda congela 140 assunzioni

Tassa sulle auto aziendali - in arrivo un rinvio : tutto rimandato al 2021 : L'aumento delle tasse sulle auto aziendali sembra destinato a un rinvio. Se ne potrebbe riparlare a metà del 2020, se non addirittura a partire dal 2021. La norma inserita nella manovra non convince più nessuno all'interno della maggioranza e la possibilità di ulteriori modifiche resta in piedi.Continua a leggere

Italia Viva raccoglie firme contro la Tassa sulle auto aziendali : Italia Viva si mobilita contro la nuova tassa sulle auto aziendali prevista dalla manovra economica. Il sito della forza politica fondata da Matteo Renzi ospita la raccolta firme a sostegno di una petizione contro il giro di vite fiscale, un balzello che “colpirebbe indiscriminatamente quasi 2 milioni di persone che usano l’auto per lavorare”.“Le auto aziendali ad uso promiscuo - ricorda il post - sono quelle che tanti ...

Manovra - la Tassa sulle auto aziendali : chi pagherà di più e fino a quanto - disastro fiscale : Tutti la criticano, maggioranza e opposizione, ma la tassa sulle auto aziendali resta nel testo della legge di Bilancio del 2020, e che in ogni caso non sarà facile rimpiazzare, scrive il Corriere della sera, visto che porta ben 513 milioni di gettito annuo. Secondo fonti del Mef, l’imposta potrebbe

Tassa sulle AUTO AZIENDALI/ Italia Viva "Lavoreremo duro contro questa misura" : TASSA SULLE AUTO AZIENDALI, arriva la replica di Italia Viva che attraverso Twitter fa sapere di non essere disposta ad accettare questa nuova TASSAzione

Manovra - spunta una Tassa sulle cartine e i filtri per sigaretta : Il ministro Costa: accordo per diminuire i packaging in plastica e non tassare il materiale compostabile

Manovra - vertice in corso. Mini Tassa sulle cartine e bonus asilo nido aumentato : Stessa formazione di ieri per il nuovo vertice di maggioranza a Palazzo Chigi per sciogliere gli ultimi punti della Manovra con un obiettivo semplice: chiudere e inviare quanto prima il testo della legge di bilancio al Parlamento per l'avvio della discussione e la successiva approvazione.Oggi è circolata una nuova versione della bozza della legge di bilancio che introdurrebbe una Mini tassa per i fumatori. Nessun aumento sulle sigarette, ma ...

Manovra - spunta una Tassa sulle cartine e i filtri per sigaretta : Il ministro Costa: accordo per diminuire i packaging in plastica e non tassare il materiale compostabile

Tassa sulle sigarette : quanto costa - chi riguarda (non quelle elettroniche) e quanto vale : Tassa sulla sigarette sì, sulle sigarette elettroniche no. Contrordine su alcune tasse previste in manovra – non ci sarà nemmeno l'aumento della cedolare secca sugli affitti a canone concordato che resta al 10% - dopo la debacle patita dalle forze di governo nel voto regionale in Umbria che ha eletto presidente Donatella Tesei. Anche se la quadra definitiva non c'è ancora, il vertice di maggioranza ha concordato ...

Manovra - arriva la Tassa sulle sigarette fai da te : cancellato l’aumento per chi fuma elettronico : arriva una nuova micro-tassa per i fumatori: il rincaro sarà sulle sigarette fai-da-te. Si tratta dell'ultima novità contenuta nella bozza della Manovra, oggi in ultimo esame al vertice di maggioranza. Dal primo gennaio 2020 arriva un rincaro di 0,005 euro per ciascuna cartina contenuta in un pacchetto: in altri termini, su una confezione da 20 cartine l'aumento sarà di 10 centesimo. Una maggiorazione sull'imposta alle sigarette classiche era ...

Manovra 2020 - nuovo accordo : cedolare secca resta al 10% - aumenta Tassa sulle vincite : Dopo un vertice di circa due ore il Governo è giunto ad un nuovo accordo sulla Manovra 2020, il cui impianto resta in sostanza lo stesso. Alcune limature sono entrate nella Legge di bilancio, che a questo punto dovrebbe essere impostata nella sua ossatura. L’impianto della Manovra resta quello che si conosce: l’accordo sostanziale c’è. L’incontro è avvenuto in un clima assolutamente tranquillo. Andiamo avanti determinati, ...

La Tassa sulle sigarette vale 88 milioni : Il prelievo, che non interesserà le sigarette elettroniche, però sarà ridotto rispetto alle cifre circolate nelle scorse settimane e si dovrebbe fermare a 88 milioni

In manovra entra l’inasprimento della Tassa sulle sigarette : vale 88 milioni : Il prelievo, che non interesserà le sigarette elettroniche, però sarà ridotto rispetto alle cifre circolate nelle scorse settimane e si dovrebbe fermare a 88 milioni

Manovra - arriva la Tassa sulle sigarette : aumenti anche per chi fuma “elettronico” : Cattive notizie per i fumatori: nella Manovra economica è previsto un aumento sull'imposta al fumo per quanto riguarda sia le sigarette tradizionali che quelle elettroniche. Dal mondo del tabacco si calcolano entrate per circa 200 milioni di euro, il che potrebbe far aumentare considerevolmente il prezzo delle sigarette. Ma non è l'unica "microtassa" prevista dal governo.Continua a leggere

Gli effetti collaterali della nuova Tassa sulle banche : Milano. Mentre sul progetto di bilancio approvato dal Consiglio dei ministri sta per aprirsi con Bruxelles un confronto “ordinario”, come l’ha definito il ministro del Tesoro, Roberto Gualtieri, nel documento programmatico di bilancio c’è una misura aggiuntiva – tra quelle inserite per la lotta all'