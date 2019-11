Tassa cartine,azienda blocca assunzioni

Un'del Trevigiano che produce articoli per fumatori ha congelato il piano per 140in tre anni se non sarà modificata lazione sulee i filtri per sigarette. L'Ita, con 280 addetti, genera ricavi per circa 50 mln, il 14% derivanti dalle. In base a una simulazione, il rincaro di 3,6 millesimi di euro si trasformerebbe in 5,27 mln di imposte. "Non ci sono certezze sulla crescita del fatturato. L'intervento deve essere accompagnato da controlli sul mercato parallelo ilegale", dice l'ad Fabbrini.(Di lunedì 4 novembre 2019)