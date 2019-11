Supercoppa | la Lega cambia il turno “natalizio” | Juve il 18 dicembre | Lazio l’8 gennaio

Napoli Basket eliminato dalla Supercoppa di Lega : La Ge.Vi Napoli Basket eliminata dalla Supercoppa di Lega. Sconfitta sia da Agrigento che da Trapani nelle due trasferte in terra siciliana. E’ già tempo di riflessioni in casa Napoli Basket, che dispone di uno starting-five di livello assoluto ma di una panchina poco utilizzata e non all’altezza dei primi cinque elementi, e questo fa tutta la differenza del mondo. In terra siciliana si è aggregato anche il tanto atteso Roderick, ...