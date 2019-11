“Succede con lui tutti i giorni” Mike Bongiorno | la rivelazione choc della ex moglie

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 4 novembre 2019) Si racconta in un modo tutto suo Daniela Zuccoli,di. Lo fa nel salotto spesso trash di “Domenica Live”. È qui che ricorda il conduttore televisivo scomparso ormai dieci anni fa. “Parlo con, lui c’è in un modo tale che io dico delle cose che in realtà lui dice per me. Mi accorgo che la gente mi stringe la mano e in realtà la stringe a lui”. Parole che hanno toccato profondamente Barbara D’Urso, la quale ha confessato a sua volta di parlare ancora con sua madre, persa quando ancora era piccolissima. Un ricordo commosso, che ripercorre gli anni insieme, a partire dalla proposta di matrimonio. “Arriviamo in spiaggia, un amico fa una foto proprio in quel momento e lui mi dice ‘Voglio proprio sposarti’”, racconta la donna.è morto l’8 settembre del 2009.“Il 5 fa un discorso ai ragazzi, profetico e bellissimo, dice ‘Non disperate mai nella vita, ...

vane21smyle : WEWEWEWE???????, che succede? Chi si permette di nominare Jimin invano?? E mi domando perché ancora Junkook non gira… - grigiestanze : Il Bayern sarebbe la soluzione ideale per Mourinho. Il titolo tedesco gli manca e potrebbe preparare con calma la C… - grandesse : RT @Capobianco2005C: @jacopo_iacoboni @LaStampa Numeri detti a caso da parte di qualcuno che, nonostante il ruolo di governo, non ha fatto… -