Strepitosa fotocamera del Samsung Galaxy S11 da 108 MP | altro che Xiaomi?

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 4 novembre 2019) Le indiscrezioni intorno al prossimoS11 si fanno più interessanti che mai. Il successore della serieS10 dovrebbe poter contare su un sensore principale della suada ben 108 MP. Un salto qualitativo eccezionale rispetto alla generazione precedente, almeno stando a quanto appena dichiarato in un tweet dal noto e affidabile leaker IceUniverse. Non è la prima volta che si parla di sensore da 108 MP per uno smartphone e a dire la verità, con questa tecnologia, arriverà proprio in questi primi giorni di novembre un nuovo smartphoneCC9 Pro (commercializzato globalmente come Mi Note 10). Proprio il sensore ISOCELL Bright HMX da 108 MP è stato co-sviluppato trae il produttore cinese appunto, pure con zoom periscopio 5x. Partendo dalla stessa innovazione, tuttavia, il successore delS10 dovrebbe fare ancora di più e ...

OptiMagazine : Strepitosa fotocamera del #SamsungGalaxyS11 da 108 MP, altro che Xiaomi? -