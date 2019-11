Steve Bannon vuole comprare il Telegraph per farne una voce globale del populismo

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 4 novembre 2019)ha messo gli occhio sul. Il fondatore di Breitbart, ex braccio destro di Donald Trump e dichiarato sostenitore dei governi populisti nel mondo, ha confermato al Times che sta cercando di mettere su un consorzio che possa rilevare la storica testata della destra britannica. I fratelli Barclay hanno deciso di venderlo per 100 milioni di sterline, dopo averlo pagato nel 2004 oltre 660 milioni. La crisi del quotidiano è però fortissima sia a livello di tiratura che di profitti.ha spiegato al Sunday Times di voler fare del“unadeltrumpiano”. La notizia allarma diversi osservatori nel Regno Unito. “Nelle mani di, credo che sarebbe la fine del” twitta Alan Rusbringer, ex direttore del Guardian, “e qualsiasi cosa si pensi del, sarebbe una ...

alex_orlowski : Mentre parlo alla Santanchè di Steve Bannon... lei con tecniche di programmazione neuro linguistica, mi ipnotizza c… - dimitridue : RT @jacopo_iacoboni: Steve Bannon sta pensando di comprarsi il Telegraph - GioiaGhezzi : RT @jacopo_iacoboni: Steve Bannon sta pensando di comprarsi il Telegraph -