“Sono bruttissima!” Elettra Lamborghini si mostra senza trucco | ciglia finte e peli

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 4 novembre 2019) Periodicamente una serie di star – da Gwyneth Paltrow, a JLo, da Cameron Diaz a Sharon Stone postano su Instagram o altri social foto o selfieun filo di. Ma la moda acqua e sapone è diventata virale da quando Alicia Keys ha lanciato il suo appello #NoMakeup e ha promesso che non si sarebbe mai più truccata. A ruota l’hanno seguita altre celebrità del mondo dello spettacolo come Gwyneth Paltrow, che per festeggiare il suo 44esimo compleanno ha deciso di regalare ai suoi fan su Instagram un selfie acqua e sapone. Anche in questo caso lo scatto è stato accompagnato dall’hashtag #NoMakeup e dalla didascalia. Anche la nostranaha ceduto e in queste ore è comparsa in un videoun filo die le sue amatissime. La versione della pop-star al naturale, coi capelli un po’ spettinati e fuori posto ha comunque fatto impazzire i fan. Anche ...

respirocalum : Raga io sono super sottona per sto ragazzo che vedo sempre in uni, ma non so manco come approcciarmi perché: 1. So… - bj_strot : Buongiorno e anche oggi sono bruttissima - ThisIsElleMinx : RT @heyygaiis: Io su twitter: -che palle -siete morti. -chi vuole parlare jaa -mado sono bruttissima -