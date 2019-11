Sondaggi politici | gli italiani preoccupati dalla manovra | “Pagheremo più tasse”

Sondaggi politici EMG : Fratelli d'Italia cresce ancora - flessione per Lega e M5S : EMG ha pubblicato nuovi Sondaggi politici, i quali mostrano un’ulteriore crescita da parte di Fratelli d’Italia. Il partito di Giorgia Meloni ha incrementato ulteriormente il proprio bottino e punta a superare il 10%. L’obiettivo è certamente alla portate e potrebbe presto concretizzarsi. A farne le spese in quest’ultima rilevazione dell’istituto di ricerche sono Lega e M5S. Entrambi sono in flessione, ma di questa situazione non ne sta ...

Sondaggi politici - crolla la fiducia nel governo : per 6 italiani su 10 cadrà entro l’anno : "Il 68,2% degli elettori a livello nazionale è convinto che questa coalizione sia più un'arma di difesa dal centrodestra che un'intesa politica vera", sostiene la direttrice di Euromedia Research, Alessandra Ghisleri. Per questo Il 60% degli italiani, di conseguenza, pensa che il governo staccherà la spina fra la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo.Continua a leggere

Sondaggi politici elettorali Emilia Romagna : per Affari Italiani centrodestra avanti : Archiviate le elezioni regionali in Umbria, presto arriverà il momento di quelle in Emilia Romagna. La data da cerchiare in rosso è quella del 26 gennaio 2020. Si tratterà di un passaggio cruciale per la politica italiana, considerando che si tratterà di verificare se davvero sono reali gli attuali scenari che mettono quantomeno in discussione la leadership del centrosinistra in una Regione storicamente rossa, come del resto lo era l'Umbria. Una ...

Sondaggi politici elettorali : vola la Lega - crolla il governo dopo le regionali in Umbria : Le elezioni regionali in Umbria hanno fatto segnare il grande risultato del centrodestra e certificato il fallimento dell'esperimento (così lo ha definito Di Maio) rappresentato dalla coalizione Partito Democratico-Movimento Cinque Stelle. La piccola regione del centro Italia, pur non rappresentando un grande parametro dal punto di vista quantitativo e demografico per le ristrette dimensioni, è diventata un vero e proprio banco di prova per ...

Sondaggi politici Ipsos : limite al contante - sì da un italiano su due : Sondaggi politici Ipsos: limite al contante, sì da un italiano su due Il 37% degli italiani si aspetta di pagare più tasse l’anno prossimo, il 30% non pensa ci saranno variazioni mentre il 21% spera di pagarne di meno. È questa l’indicazione che viene fuori dai Sondaggi politici realizzati da Ipsos per Di Martedì e andati in onda il 29 ottobre. La manovra giallo rossa, che ieri ha ricevuto il via libera da tutte le forze ...

Sondaggi politici Euromedia : “M5S erano in mezzo alla gente - ora non più” : Sondaggi politici Euromedia: “M5S erano in mezzo alla gente, ora non più” In base agli ultimi Sondaggi politici e ai risultati delle recenti elezioni regionali in Umbria, la direttrice di Euromedia Research Alessandra Ghisleri ha commentato le performance negative del Movimento 5 Stelle. Movimento che ha subito puntato il dito verso l’alleanza con il Partito Democratico, sebbene per la Sondaggista il problema vero risulta essere un’altra. ...

Sondaggi politici - dopo il flop in Umbria per il 53% degli italiani l’alleanza Pd-M5s è fallita : Secondo l'ultimo Sondaggio realizzato da Ixè la Lega è il primo partito (30,9%), seguita dal Pd, (19,5%) e M5S (19,2); mentre Italia Viva non riesce a sfondare, e si attesa al 3,7%. dopo il flop del candidato civico del Vincenzo Bianconi, battuto da Donatella Tesei, l 53% degli italiani considera esaurita l'alleanza tra Pd e Movimento 5 Stelle.Continua a leggere

Sondaggi politici Opinio : regionali Umbria - Lega partito aperto : Sondaggi politici Opinio: regionali Umbria, Lega partito aperto La vittoria del centrodestra in Umbria dove ha sbaragliato la coalizione Pd-M5S, già rinnegata dai pentastellati, ha tanti padri. Il primo lo abbiamo già visto nei Sondaggi politici realizzati da Tecnè e riguarda la manovra giallo rossa che sembra aver influito sul risultato elettorale di domenica scorsa. La seconda è il travaso di voti che ha penalizzato dem e pentastellati. ...

Sondaggi politici Tecnè : regionali Umbria - manovra ha pesato su esito voto : Sondaggi politici Tecnè: regionali Umbria, manovra ha pesato su esito voto La manovra economica giallo rossa inviata a Bruxelles potrebbe aver influito nella determinazione dell’ampia vittoria ottenuta dal centrodestra alle regionali umbre tenutesi domenica 27 ottobre. È questo quello che si evince leggendo i numeri degli ultimi Sondaggi politici realizzati da Tecnè per Quarta Repubblica. Nella rilevazione viene chiesto quale tema abbia ...

I Sondaggi politici confermano : gli operai ormai votano Lega e non PD : Il risultato delle Elezioni in Umbria è stato un grande successo per la Lega di Matteo Salvini. Un'analisi dell'Istituto Swg ha esaminato il voto umbro per segmenti sociali e ha messo in evidenza il consenso trasversale ottenuto dalla Lega che è stato il partito più votato dagli operai, dalle donne, ma anche dai giovani.Continua a leggere

Sondaggi politici elettorali : Movimento 5 Stelle davanti al PD - Lega al 33 - 6% : Nelle scorse ore SWG ha reso note le nuove intenzioni di voto ai partiti da parte dei cittadini. I Sondaggi politici pubblicati dal TG La7, risalenti al 27 ottobre 2019, mostrano un cambio di posizioni alle spalle della Lega, che rimane sempre al comando nonostante un leggero calo. Si registra il sorpasso del Movimento 5 Stelle ai danni del PD. I pentastellati di Luigi Di Maio si riprendono, seppur di poco, il secondo posto. Il distacco dalla ...

Sondaggi politici - la Lega vola al 34% : reggono Pd e Iv - M5s crolla sotto il 15% : Quello che emerge dall'ultimo Sondaggio Scenari politici – Winpoll è un elettorato abbastanza stabile nelle proprie posizioni. I dati mostrano un crescita delle aree di centrosinistra e di centrodestra, mentre il Movimento 5 Stelle è in calo, sotto al 15%. La ricerca dell'Istituto ha verificato anche il giudizio su Matteo Renzi e la propensione a votare un partito diverso.Continua a leggere

Sondaggi politici Open Media : male Pd e M5S - centrodestra avrebbe maggioranza : C'è attesa per capire se ed in che modo i risultati delle elezioni regionali in Umbria condizioneranno il futuro della politica nazionale. Può, in tal senso, risultare un qualcosa di interessante osservare l'andamento delle rilevazioni statistiche che si occupano di monitorare le intenzioni di voto degli italiani. Open Media, in particolare, si è occupata di elaborare gli ultimi dati per conto della testata online Open. Ancora una volta è emersa ...

Sondaggi politici - le forze di centrodestra sfiorano il 50% e il M5S supera il Pd : Secondo gli ultimi Sondaggi politici elettorali, la Lega rimane il primo partito italiano al 33,6%, seppur in leggero calo rispetto alle stime dell'ultima settimana. Guadagna qualcosa il Movimento Cinque Stelle, che supera il Partito democratico (in continuo declino), e si posiziona al secondo posto. I dem sono seguiti poi da Fratelli d'Italia, che invece guadagna consensi di settimana in settimana. Se si dovessero sommare oggi le forze di ...