Solo Liam Gallagher poteva tenere questo discorso | ritirando il primo Rock Icon award

Italia - Mancini traccia la via : “all’Europeo vogliamo arrivare in fondo. Con la Grecia ho un Solo dubbio…” : Roberto Mancini tracci il cammino dell’Italia verso l’Europeo: gli azzurri, in fiducia dopo i disastri del recente passato, vogliono andare fino in fondo. Ma prima testa alla Grecia Ottimismo e concentrazione in casa Italia: contro Grecia e Liechtenstein si può archiviare la qualificazione ai prossimi Europei, competizione nella quale gli azzurri vogliono ben figurare. Lo afferma Roberto Mancini che, con il dubbio ...

Ancelotti : ”Gli allenatori possono Solo non fare danni. Vogliamo avere un ruolo da protagonista in Champions” : Incontrare il Liverpool in testa a punteggio pieno cos’è un test, un rischio? “L’obiettivo è chiaro. Ci confrontiamo con la squadra migliore d’Europa che finora non ha avuto defaillances in campionato in Europa ed è a punteggio pieno. E’ un test difficile ma eccitante” L’anno scorso sorprese con Maksimovic. Pensa a qualche novità o il Napoli dà già buone garanzie cosi? “Non dobbiamo snaturare la ...