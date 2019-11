Snowboard e freestyle | big air Modena 2019 | il bilancio dell’Italia | ottimo Liviero

Fonte : oasport

(Di martedì 5 novembre 2019) Una bella prestazione, un gradito ritorno e una delusione per l’Italia nei big air maschili e femminili di Coppa del Mondo didisputati nel weekend aall’interno di Skipass, la Fiera del Turismo e degli Sport Invernali. Nella gara maschile della tavola Nicolaera già stato bravissimo nelle qualificazioni totalizzando il terzo punteggio e dopo i tre salti finali ha conquistato unsesto posto eguagliando il suo miglior risultato nella specialità e anche in assoluto in Coppa, che aveva ottenuto il 24 marzo 2018 a Quebec City., 20enne di Costermano sul Garda, è ancora molto giovane e può ulteriormente migliorare nell’immediato futuro. Da rivedere Emiliano Lauzi e Loris Framarin, eliminati nelle qualificazioni, alle quali non ha nemmeno partecipato Emil Zulian, che venerdì durante gli allenamenti si è procurato una frattura al naso e un ...

