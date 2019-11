Siren due nuovi episodi su Rai 4 lunedì 4 novembre | le anticipazioni

Fonte : dituttounpop

(Di lunedì 4 novembre 2019)su Rai 4 glidiProsegue l’appuntamento delsera conla serie tv che ha portato in tv il fantastico mondo dellee, donne misteriose e affascinanti. Altri due, il 5 e il 6 in ondasera 4su Rai 4. La serie tv è in onda negli USA su Freeform canale cable del gruppo Disney, trasmessa già in Italia su TIMVISION e ora in arrivo in prima tv in chiaro su Rai 4. La serie ha già una seconda stagione interamente trasmessa in patria e ancora inedita in Italia e già rinnovata per una terza stagione. La serie è creata da Eric Wald e Dean White, inizialmente era intitolata The Deep. 1×05 Ben inizia a indagare su qualche sospetto sovra-sfruttamento, nel frattempo Decker accelera i suoi sforzi per trovare la suaa fuggita e mostra la vera portata della sua influenza. 1×06 Quando Ben e Maddie ...

BeatriceDini : Finalmente le due sorelle si sono ritrovate #siren - AndreaVergani5 : @elereje_ Devo sentirmelo, a me fa morire la sua versione di Song to The Siren di Buckley, nell'album Dreamland. L'… -