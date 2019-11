Sicilia : 600 mln per rete elettrica - al via tavoli con Terna (2) : (Adnkronos) - Nel corso del primo incontro sono state affrontate e discusse in via preliminare le criticità e le soluzioni necessarie per accelerare gli interventi anche attraverso tavoli tecnici specifici, a cominciare da quello che si occuperà delle isole minori. I tavoli riguarderanno interventi

Sicilia : 600 mln per rete elettrica - al via tavoli con Terna : Palermo, 4 nov. (Adnkronos) - Via libera ai lavori per avviare oltre 600 milioni di investimenti sulla rete elettrica Siciliana. La prima riunione della Commissione tecnica di coordinamento per attuare il protocollo d’intesa che vede coinvolti la Regione Siciliana, la Cassa depositi e prestiti e Ter

Sicilia : 600 mln per rete elettrica - al via tavoli con Terna (2) : (Adnkronos) – Nel corso del primo incontro sono state affrontate e discusse in via preliminare le criticità e le soluzioni necessarie per accelerare gli interventi anche attraverso tavoli tecnici specifici, a cominciare da quello che si occuperà delle isole minori. I tavoli riguarderanno interventi per la risoluzione di alcune criticità di trasmissione nazionale della Sicilia, per il riassetto della rete nei grandi centri urbani e ...

Agricoltura : Coldiretti - 'oltre 1600 giovani Siciliani aspettano da 30 mesi fondi Psr' : Palermo, 17 set. (AdnKronos) - Trenta mesi passati tra bandi, graduatorie pubblicate e ripubblicate, rettifiche e istruttorie riaperte. Sono 1625 i giovani imprenditori agricoli siciliani (under 40) che dal 29 maggio 2017 attendono di ricevere i fondi del Programma di sviluppo rurale. A lanciare l'a