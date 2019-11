Short track | Coppa del Mondo Salt Lake City 2019 | Valcepina cade in finale nei 500m

Short track - Coppa del Mondo Salt Lake City 2019 : Valcepina comincia con una vittoria - Fontana sesta nei 1500m. Staffetta femminile in finale B : Martina Valcepina regala subito una vittoria all’Italia nell’esordio della Coppa del Mondo 2019-2020. Nella tappa di Salt Lake City la valtellinese ha conquistato il successo nella prima serie dei 500m al termine di una gara totalmente dominata dall’inizio alla fine. Dopo poche curve è caduta quella che poteva essere la rivale diretta di Martina, la polacca Natalia Maliszewska, con l’azzurra che ha sfruttato l’errore per ...

Short track - Coppa del Mondo Salt Lake City 2019 : MARTINA VALCEPINA DOMINANTE! Trionfo nei 500m : Era la donna da battere nei 500m e MARTINA VALCEPINA non ha deluso le aspettative. La valtellinese ha messo subito il suo timbro nella prima tappa di Coppa del Mondo a Salt Lake City. Si tratta del quarto successo in carriera per l’azzurra, che ha una striscia aperta di successi consecutivi proprio dalle ultime due tappe dello scorso anno (Dresda e Torino). Un poker che in passato è riuscito solo alla canadese Marianne St.Gelais nella ...

Short track - Coppa del Mondo 2019-2020 : si comincia da Salt Lake City. Tutte le stelle e i favoriti - l'Italia punta sulla coppia Fontana-Valcepina : comincia domani la Coppa del Mondo di Short Track. L'edizione 2019-2020 parte da Salt Lake City, per poi restare sempre in Nord America in quel di Montreal (8-10 Novembre). A fine mese il trasferimento in Asia con le due tappe di Nagoya e Shanghai. A gennaio del prossimo anno poi le tappe europee a Bormio, Dresda e Dordrecht che faranno da trampolino ai i Mondiali di Seoul. Andiamo ad analizzare chi saranno le protagoniste e i protagonisti

Short track - Coppa del Mondo 2019-2020 : un’Italia ambiziosa al femminile - gli uomini tentano una difficile risalita : Dal 1° novembre si tornerà a fare sul serio. La Coppa del Mondo di Short track riparte dalla tappa di Salt Lake City (Stati Uniti), su un ghiaccio che spesso e volentieri ha permesso agli atleti di siglare prestazioni di alto profilo. Le attese non mancano per un’annata nella quale l’Italia vuol far bene, affrontando i sei round di World Cup in programma con grande determinazione. Ma che Nazionale sarà? Una selezione che dovrebbe ...

Short track - Coppa del Mondo 2019-2020 : i convocati dell’Italia per la tappa di Salt Lake City. Torna Arianna Fontana! : Nel weekend del 1-3 novembre si disputerà la prima tappa della Coppa del Mondo 2019-2020 di Short track, a Salt Lake City (USA) incomincerà ufficialmente la stagione sul ghiaccio e l’Italia cercherà di essere protagonista. Dieci azzurri si cimenteranno allo Utah Olympic Oval, spicca il grande rientro di Arianna Fontana: la stella incontrastata di questo sport Torna sul palcoscenico dopo un anno di assenza in seguito ai trionfi delle ...

Short track - la stagione di Coppa del Mondo comincia a Salt Lake City : fari puntati su Martina Valcepina : L’Italia pronta a scattare da venerdì sul ghiaccio statunitense: fari puntati su Martina Valcepina e sulle staffette. Arianna Fontana al rientro nel circuito internazionale dopo l’anno di stop Ci siamo. Prende il via questo fine settimana da Salt Lake City, negli Stati Uniti, la stagione di Coppa del Mondo 2019-20 di Short track. Presente al primo appuntamento del circuito internazionale anche l’Italia che, con il rientro della ...

Short track - Coppa del Mondo 2019-2020 : Martina Valcepina tra le stelle dei 500 metri e una delusione iridata da smaltire : La Coppa del Mondo di Short track prenderà il via questo fine settimana da Salt Lake City. Nella capitale dello Utah (Stati Uniti) si svolgerà la prima tappa e c’è grande attesa in casa Italia non solo per il ritorno di Arianna Fontana, ma anche per la voglia di riscatto e di essere nuovamente protagonista di Martina Valcepina. Una voglia di rivalsa per la valtellinese che nasce tutta da quella squalifica ai Mondiali di Sofia dello scorso ...

Short track - Coppa del Mondo Salt Lake City 2019 : date - programma - orari e tv. Il calendario completo : Ricomincia nel weekend la Coppa del Mondo di Short track. L'edizione 2019-2020 parte da Salt Lake City, per poi restare sempre in Nord America in quel di Montreal (8-10 Novembre). A fine mese il trasferimento in Asia con le due tappe di Nagoya e Shanghai. A gennaio del prossimo anno poi le tappe europee a Bormio, Dresda e Dordrecht che faranno da trampolino ai i Mondiali di Seoul. IL programma completo DELLA TAPPA DI Salt Lake

Short track - Coppa del Mondo 2019-2020 : il grande ritorno di Arianna Fontana. Sognando il record di medaglie alle Olimpiadi : Questo fine settimana ricomincia la Coppa del Mondo di Short track. L'edizione 2019-2020 parte da Salt Lake City, per poi restare sempre in Nord America in quel di Montreal (8-10 Novembre). A fine mese poi il trasferimento in Asia con le due tappe di Nagoya e Shanghai. A Gennaio del prossimo anno poi le tappe europee a Bormio, Dresda e Dordrecht, che faranno da trampolino per i Mondiali di Seoul dal 13 Marzo. La squadra azzurra è partita