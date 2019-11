Setti | “I veronesi sono ironici ma non razzisti”

Fonte : forzazzurri

(Di lunedì 4 novembre 2019) Maurizio, presidente del Verona ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky per chiarire la posizione del club in merito al razzismo.ci tiene a precisare che, a suo parere, i buu contro Balotelli nonuna forma di razzismo e che dal campo non si è sentito nulla: “Condivido quanto dichiarato dal nostro tecnico, in campo non abbiamo sentito nulla. Iparticolari, hanno un modo simpatico di prendere in giro la gente, so come funziona. Non esiste razzismo e se esistesse saremmo qui per combatterlo. Verona non è quella di 30 anni fa, al giorno d’oggi nel nostro dna c’è lo sport. Ima non razzisti. La cosa si sta ingigantendo, dal campo non si è sentito nulla, ho chiesto scusa a Balotelli se qualcuno ha detto qualcosa ma ripeto, dal campo non si è sentito niente” PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA ...

