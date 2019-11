Senza i Cinque Stelle in Emilia Romagna non si vince | dice Bonaccini

Fonte : agi

(Di lunedì 4 novembre 2019) “Se i 5decidono di non provare nemmeno a confrontarsi, perdono un'occasione”. Meglio: “I 5possono essere protagonisti, portando un contributo di idee importante, o rimanere marginali, schiacciati nella polarizzazione fra i due schieramenti maggiori. Non ci sono alternative. Devono fare una scelta”. In un'intervista al Corriere della Sera, il governatoreStefano, in corsa per una secondo mandato e in un confronto diretto con la Lega che ha lanciato la sua Opa per la guida della Regione, non si nasconde le difficoltà dire la battaglial'appoggio dei grillini. E all'alternativa se vivere, morire o allearsi con irisponde che “a me hanno insegnato che le alleanze si costruiscono sulle cose da fare, non per batter e qualcuno o per un accordo a tavolino sui nomi, magari chiuso a Roma”. Però il tempo incalza e le elezioni ...

