“Se vuoi smettiamo” Domenica In | la dolcezza di Mara Venier e le lacrime della mamma di

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 4 novembre 2019) Si torna a parlare del mistero che aleggia intorno alla morte di Marco Pantani, il grandioso ciclista che fece sognare milioni di italiani e non solo. Durante l’ultima puntata diIn, una dolcissimaha invitato a parlare Tonina,tenace e guerrigliera di Pantani. A distanza di quindici anni dalla morte dell’asso del ciclismo, sono ancora troppi i misteri legati alla sua scomparsa e al calvario sportivo e giudiziario vissuto dal ‘Pirata’. In studio scorrono le immagini dei successi di Marco e la commozione aumenta. Tonina è una donna forte, determinata, decisa. Leche fanno capolino sotto le sue palpebre sono un mix di rabbia (per una vicenda mai chiarita fino in fondo) e di dolore umano. Il dolore di una madre che ha perso un figlio in circostanze che, ancora oggi, presentano delle zone d’ombra inquietanti. “Manca tutto di lui, mi metto a piangere”, ...

