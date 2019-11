Sciopero benzinai | 6 e 7 novembre pompe chiuse in tutta Italia

Sciopero benzinai - confermata la chiusura degli impianti dal 6 all’8 novembre : “Il governo ha scelto di marginalizzarci” : I benzinai confermano lo Sciopero dalle 6 del 6 novembre alle 6 dell’8. Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc/Anisa Confcommercio annunciano la chiusura degli impianti, sia stradali che autostradali, su tutto il territorio nazionale. Le ragioni sono da cercare nel “silenzio del governo che è un grave atto di irresponsabilità non solo verso i gestori ma verso i cittadini stessi che saranno chiamati a pagare con gli inevitabili ...

Benzinai - confermato lo Sciopero del 6 e 7 novembre : Distributori chiusi il 6 e 7 novembre su tutto il territorio nazionale. E’ quanto viene confermato dalla Organizzazione dei gestori nell’”assenza di confronto da parte del Governo e del Mise”. Lo sciopero avrà inizio alle ore 06.00 del giorno 6 e terminerà alle ore 06.00 del giorno 8 novembre. I motivi dello sciopero Le organizzazioni chiamano tutti i gestori ad una partecipazione compatta alla chiusura. Si chiede di “invertire una tendenza che ...

Sciopero benzinai 6 e 7 novembre : benzinai in Sciopero per due giorni, dalle 6 del 6 novembre alle 6 di venerdì 8 novembre. Si tratta di una lunga astensione di 48 ore indetta contro le politiche fiscali dell'esecutivo Conte. «La protesta – spiega la nota diramata dai sindacati - è rivolta innanzitutto nei confronti del governo che sta gravando, con adempimenti inutili e cervellotici, su un'intera categoria con provvedimenti che vanno dalla ...

Benzinai contro la manovra : gestori in Sciopero dal 6 all’8 novembre : Gli addetti alle stazioni di rifornimento incroceranno le braccia per 48 ore consecutive, dalle 6 di mercoledì 6 novembre alle 6 di venerdì 8 novembre. A promuovere lo sciopero nazionale sono Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc/Anisa Confcommercio per protesta contro il Governo, accusato di gravare la categoria con «adempimenti inutili e cervellotici» e un carico fiscale eccessivo

Sciopero dei benzinai su rete ordinaria e autostradale indetto per il 6 e 7 novembre : Roma - Due giorni di Sciopero per i benzinai. Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc/Anisa Confcommercio hanno deciso di proclamare uno Sciopero generale di due giorni degli impianti di rifornimento carburanti, sia sulla rete ordinaria che autostradale, per i giorni 6 e 7 novembre prossimi, con concentramento a Roma sotto il Parlamento. Lo comunica una nota. Le organizzazioni spiegano che "secondo stime accreditate quanto prudenti il ...

Sciopero dei benzinai - Impianti chiusi il 6 e 7 novembre : Il 6 e 7 novembre è previsto un nuovo Sciopero dei benzinai: la mobilitazione generale, indetta da Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc/Anisa Confcommercio, comporterà infatti la chiusura degli Impianti sia sulla rete stradale ordinaria, sia su quella autostradale.Le cause. Le motivazioni alla base della protesta sono sintetizzate in una nota dei sindacati, nella quale si punta il dito contro "il fenomeno dilagante dell'illegalità nella ...

Sciopero benzinai - impianti chiusi il 6 e il 7 novembre : “Prodotti clandestini valgono il 15% del mercato. Serve una riforma del settore” : I benzinai sciopereranno per due giorni a novembre. Le ragioni dell’astensione dal lavoro, spiegano in una nota le associazioni di categoria, sono da ricercare nell’illegalità “figlia delle liberalizzazioni selvagge” ed il mancato intervento di compagnie, organizzazioni e governo per riformare il settore. La protesta – si legge in una nota congiunta di Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc/Anisa Confcommercio ...