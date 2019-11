Sci – Lindsey Vonn brand ambassador di Head Sportswear

Fonte : sportfair

(Di lunedì 4 novembre 2019) Una collaborazione leggendaria fraperper tutte le nuove collezione sci del produttore leader mondiale di attrezzature sportive e abbigliamento premium. La campionessa olimpica e sciatrice più vincente di tutti i tempi collabora conper un progetto speciale: la sua prima collezione di abbigliamento da sci. Una spiccata passione per la moda che l’ha portata a contribuire attivamente alla realizzazione della nuova linea LEGACY, caratterizzata da uno look e da uno stile unico tutto da scoprire. Parte della collezione sci2020/21, unisce materiali innovativi ed eleganza, ispirandosi a un design retro. Una collezione tecnica e professionale con un tocco di stile unico, dedicata alle sciatrici più esigenti. Ottantadue vittorie in Coppa del Mondo, un oro Olimpico in discesa, ...

