Sci alpino | raduno per l’Italia in Val Senales | ci sono le slalomiste e il gruppo delle

Fonte : oasport

(Di lunedì 4 novembre 2019) Grandeper l'Italia dello sciin Valda oggi lunedì 4 novembre a venerdì 8 novembre. Sulle piste della località altoatesina è infatti arrivata la squadra di slalom femminile che si sta preparando per la tappa di Coppa del Mondo in programma a Levi nel weekend del 23-24 novembre. Il direttore tecnico Gianluca Rulfi ha convocato Martina Peterlini, Roberta Midali, Anita Gulli, Vivien Insam, Marta Rossetti e Lara Della Mea. In Valarriverà anche ilpolivalenti, nella giornata di domaniattese sette azzurre: Verena Gasslitter, Karoline Pichler, Laura Pirovano, Johanna Schnarf, Elena Curtoni, Nicol Delago e Nadia Delago.

