Sara Errani | servizio dal basso e frecciatina agli hater | “criticate solo in Italia

Fonte : sportfair

(Di lunedì 4 novembre 2019)risponde alle critiche in merito al suodalcon un lungo post social: la tennista romagnola chiude la boccaDa qualche mese a questa parteha iniziato ad adottare ildal, al fine di trovare la soluzione ad alcuni problemi in battuta che la perseguitavano dal suo rientro nel circuito. La tennista romagnola è finita nel mirino della critica per un colpo ‘inusuale’, quasi ‘inadatto’ ad una tennista del suo calibro. Su Instagram, dopo la finale persa ad Asuncion,ha risposto alle critiche con un messaggio che (speriamo) ha chiuso la bocca: Ciao ragazzi, volevo condividere con voi un pensiero. Ho appena finito di giocare questa settimana un torneo ad Asuncion, in Paraguay, dove ho perso ieri in finale. E’ stata una settimana davvero piacevole sotto l’aspetto ...

OA_Sport : Tennis, Sara Errani: “Per il servizio in Paraguay tutti a sostenermi, in Italia critiche e insulti. Non mi preoccup… - sportface2016 : L'amaro pensiero di Sara #Errani - ilsainel : Ieri ha vinto un 60mila battendo in finale Sara Errani. Non l’ho ancora vista giocare, ma sperare diventi quantomen… -