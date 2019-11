' Salute ai bimbi' | l' evento di promozione sportiva e sociale il 23 novembre a Palermo

Salute : i seggioloni dei bimbi sono un ricettacolo di batteri : seggioloni nei ristoranti ricettacolo di batteri. A metterlo in luce un’inchiesta della Bbc news che ha fatto analizzare una serie di campioni ottenuti dalle sedute per bambini di alcune catene di ristoranti inglesi. Risultato: un sorprendente livello sporcizia, trattandosi di microrganismi che potrebbero essere asportati con una banale passata di spugna e detersivo. Come dire: vengono puliti molto di più i tavoli dei ‘grandi’. ...

Salute - Coldiretti : “Non solo obesi - in Italia mezzo milioni di bimbi affamati” : In Italia accanto ai bimbi obesi ci sono quasi mezzo milione (453mila) di under 15 anni che hanno avuto bisogno di aiuto per bere il latte o mangiare durante l’anno. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare il secondo rapporto sulla malnutrizione infantile della Ong Helpcode, che evidenzia come un bambino sui tre in Italia sia obeso o sovrappeso. Anche in Italia si vive un paradosso alimentare con i bimbi dei nuclei familiari più poveri ...

Salute - l’esperta : “Leggere in famiglia è una ‘cura’ per lo sviluppo dei bimbi” : Libri preziosi alleati della Salute dei nativi digitali, cresciuti smanettando su smartphone e tablet. “Leggere in famiglia è una cura, nutre lo sviluppo intellettivo dei bambini, la loro intelligenza e adattabilità, li prepara al meglio alla vita, ed è anche un utilissimo, ma ancora troppo spesso trascurato, strumento di prevenzione per i pediatri, che attraverso un libretto possono capire molte cose di un bambino e della sua ...