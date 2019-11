Sabato 9 novembre ‘Paesaggio diVino Etrusco’

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 4 novembre 2019) Roma – In occasione della 12° edizione della manifestazione “A San Martino ogni mosto diventa vino” il borgo di Blera si apre ai visitatori, nel vero senso della parola! Antico Presente propone degli itinerari per celebrare la festa del vino novello come insegna la cultura contadina: cantine e frantoio aperti alla degustazione dei piatti tipici e dei prodotti più preziosi della stagione, il vino e l’olio. E il piccolo borgo di Blera, grazie alla lunga tradizione di coltura e lavorazione di uva e olive che dall’epoca etrusca non si è ancora interrotta, incornicia perfettamente un evento in cui la storia e il gusto si fondono in modo davvero coinvolgente. Gli itinerari tra borgo e necropoli, seguiti dal pranzo o cena facoltativa a base di prodotti genuini in un ambiente familiare, saranno il modo semplice e ricco con cui festeggiare ancora una volta l’arrivo ...

