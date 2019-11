Romina Power cerca ancora la figlia scomparsa 25 anni fa | l' appello su Instagram

Romina Power : "Ylenia è scomparsa 25 anni fa. Vi prego - aiutatemi a ritrovarla" : Non smette di sperare e di crederci, Romina Power, che a ben 25 anni dalla sua scomparsa, ancora chiede aiuto online affinché sua figlia Ylenia possa essere ritrovata.Soltanto ieri sera, sul suo profilo ufficiale Twitter così come su Instagram, Romina Power ha condiviso una foto di sua figlia Ylenia da giovane, quando aveva soltanto 23 anni. Romina non ha mai abbandonato la speranza che sua figlia, scomparsa a New Orleans proprio 25 anni fa, ...

Romina Power fa un doloroso appello : “Aiutatemi a trovare…” : Romina Power non si arrende: “Aiutatemi a ritrovare Ylenia” Romina Power non ha affatto dimenticato sua figlia Ylenia Carrisi. Quest’ultima, per i pochi che non lo sapessero, è scomparsa nel nulla ben 25 anni fa durante un viaggio negli Stati Uniti. Romina Power e Al Bano l’hanno cercata in lungo e in largo, facendo appelli anche nella Tv americana. Tentativi purtroppo vani. E se il cantante di Cellino San Marco ormai ha ...

Al Bano Carrisi/ 'Romina Power? Non l'avrei mai lasciata ma…' - Storie Italiane - : Al Bano Carrisi a Storie Italiane per rivelare 'una notizia clamorosa'. Le ultime dall'Australia, in coppia con Romina Power.

Romina Power - l'appello straziante : "Aiutatemi a trovare Ylenia - non ho perso la speranza di riabbracciarla" : Un messaggio disperato e straziante quello lanciato sul suo profilo Twitter da Romina Power. La cantante non si è mai arresa alla misteriosa scomparsa di sua figlia Ylenia Carrisi, avuta con Al Bano. "Novembre è il mese in cui è nata Ylenia. È scomparsa negli Stati Uniti nel gennaio del 1994. Aveva

Ylenia Carrisi - Romina Power non si arrende : appello e foto : Ylenia Carrisi, Romina Power non si arrende: la ricerca continua Romina Power non molla e prosegue la ricerca di Ylenia Carrisi, la figlia avuta da Albano scomparsa nel 1994. La storia tragica è nota: nella notte tra il 31 dicembre 1993 e l’1 gennaio 1994, la ragazza si dileguò nel nulla. Da allora non si […] L'articolo Ylenia Carrisi, Romina Power non si arrende: appello e foto proviene da Gossip e Tv.

Romina Power torna sul caso Ylenia Carrisi : Non ho mai perso la speranza di riabbracciarla : Una madre non perde mai la speranza di rivedere un figlio, finché questa non viene spenta senza soluzione d'appello. Non fa eccezione Romina Power, la cui figlia Ylenia Carrisi è scomparsa improvvisamente nel gennaio del 1994. L'ex moglie di Albano Carrisi ha voluto ricordare sua figlia con un post condiviso su Twitter, lanciando l'ennesimo appello, con la speranza che prima o poi Ylenia possa bussare alla sua porta. “Novembre è il mese in cui ...

Romina Power lotta per ritrovare Ylenia Carrisi : “Se vedete una donna che le somiglia - contattatemi” : Romina Power continua a lottare per riportare a casa Ylenia Carrisi. La cantante non si arrende all’idea che la figlia possa essere deceduta. Di lei si sono perse le tracce nella notte tra il 31 dicembre 1993 e l’1 gennaio 1994. La madre continua a cercarla, usando i social come un mezzo per diffondere la sua foto. In queste ore, ha pubblicato uno scatto che ritrae la splendida Ylenia, accompagnato da un accorato ...

Romina Power - il commosso appello per Ylenia Carrisi scomparsa da 25 anni : In questo mese di Novembre la figlia avuta con Al Bano compirebbe 49 anni. E anche a 25 anni dalla scomparsa mamma Romina...

Ylenia Carrisi - mamma Romina Power non smette di cercarla : «Non ho mai perso la speranza» : La forza e la determinazione di una mamma che non smette di cercare la figlia, anche a distanza di 25 anni. Ylenia Carrisi, figlia di Al Bano e di Romina Power, in questo mese compirebbe 49 anni ma...

Ylenia Carrisi scomparsa : appello Romina Power/ "Spero di riabbracciarla - aiutatemi" : Ylenia Carrisi scomparsa: Romina Power appello su Instagram. "Spero di riabbracciarla, aiutatemi a ritrovarla". E chiede di condividere il suo post...

Romina Power ricorda il padre Tyrone/ Foto : "Mai dimenticato - mi sei sempre mancato" : Romina Power ricorda il padre Tyrone con una Foto su Instagram: "Mai dimenticato, mi sei sempre mancato". L'attore morì quando lei aveva 7 anni...

Al Bano elogia Romina Power e Loredana Lecciso : la confessione : Romina Power e Loredana Lecciso, Al Bano confessa: “Due madri straordinarie” Al Bano ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Di Più. E in questa circostanza il popolare cantante di Cellino San Marco ha anche parlato della tre donne più importanti della sua vita: la madre, Romina Power e Loredana Lecciso. E su queste ultime due ha confessato di aver mantenuto un rapporto umano e bellissimo ...

Al Bano - torna a parlare dell'ex moglie Romina Power : 'Non l'avrei mai lasciata' : Al Bano Carrisi e Romina Power sono da sempre una delle coppie più amate e seguite del panorama nazionale e internazionale. Durante uno degli ultimi concerti dei due artisti svoltosi in Australia, il cantante pugliese è tornato a parlare del matrimonio naufragato con l'artista italo-americana. Il Leone di Cellino San Marco, incalzato dalla domanda di un fan in merito ad un ipotetico ritorno di fiamma con la Power, ha lanciato una frecciatina ...

Romina Power smentisce il gossip non c’è stato nessun litigio con Albano : La cantante – attrice Romina Power ha voluto smentire le voci di gossip che giravano in questi giorni un presunto litigio con Al bano, la notizia era stata diffusa del settimanale “Nuovo” infatti, Signoretti alle telecamere di Canale 5 avrebbe raccontato di essere in possesso di un’intervista esclusiva nella quale Romina Power dichiarava di non voler mai più cantare al fianco di Albano: “Romina di solito si arrampica sugli ...