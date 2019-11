Roma | La Fabbrica Creativa e Hyundai insieme per “Tifo pulito”

Sit-in davanti fabbrica armi a Roma : ‘super cannone non partirà’ : Roma – Un blitz di prima mattina per impedire la spedizione di un super cannone made in Italy da Roma alla Turchia, impegnata in un’offensiva militare contro i curdi siriani. L’azione, attualmente in corso, è portata avanti da circa 30 attivisti della rete ‘Rise Up for Rojava‘ davanti alla fabbrica Rheinmetal Italia spa, a Settecamini, nel cuore della cosiddetta Tiburtina Valley. I manifestanti si sono ritrovati alle 7 del mattino e si sono ...