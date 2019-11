Rivoluzione negli Stati Uniti | Roger Penske compra IndyCar Series e Indianapolis Motor

Fonte : oasport

(Di lunedì 4 novembre 2019) E’ in atto una vera e proprianel mondo delsport degli, infatti, tramite laEntertainment Corporation (controllata dellaCorporation), acquista dalla Hulman&Company la, l’Speedway e laSpeedway Production. Di fatto, questo non solo significa che la famiglia Hulman-George, per la prima volta dal 1945, scompare dalla scena americana, ma va anche a marcare il ritorno dianche in veste di proprietario di circuiti. L’imprenditore, 82 anni, ha infatti posseduto quattro circuiti, tra i quali il California Speedway di Fontana e il Michigan International Speedway. Nella conferenza stampa che ha di fatto ufficializzato il passaggio di consegne,ha promesso un aumento di investimenti tanto sulla 500 Miglia diquanto sul circuito ...

