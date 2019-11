Risultati Serie B | 11^ giornata – Vince il Cosenza | la classifica aggiornata FOTO

Risultati Serie A - 11^ giornata : si gioca Spal-Sampdoria - la classifica aggiornata : Risultati Serie A – Serie A nuovamente in campo per l’undicesima giornata. Turno che si apre sabato alle 15 con l’attesissimo big match tra Roma e Napoli, successo dei giallorossi che volano in classifica, 2-1 il risultato finale. Alle 18 colpo dell’Inter che ha vinto 1-2 sul campo del Bologna. Il “Derby della Mole” è bianconero grazie a de Ligt. Domenica in campo l’Atalanta, ko per la squadra di ...

Risultati Serie A - classifica/ La Lazio espugna la San Siro rossonera dopo 30 anni! : Risultati Serie A, classifica dopo l'11giornata di campionato: la Lazio espugna San Siro battendo il Milan, il Cagliari fa il colpo a Bergamo.

Risultati Serie B - 11^ giornata – Benevento - c’è la prima fuga : Empoli KO - la classifica aggiornata [FOTO] : Risultati Serie B – Anche in cadetteria si torna subito in campo dopo le gare di martedì e mercoledì. Si chiude una settimana ricca di impegni con il terzo turno (l’11°) in sette giorni. Nel primo anticipo in campo Spezia e Chievo, il match si conclude a reti inviolate (0-0). Cinque le gare al sabato, quattro alle 15 ed una alle 18. Grande prestazione del Perugia che sbanca Crotone e si rilancia prepotentemente in classifica, ...

Risultati Serie B - classifica/ Il Pordenone non si ferma! Diretta gol live score : Risultati Serie B, classifica: Diretta gol live score delle tre partite che compongono il quadro dei posticipi nel campionato cadetto, per la 11giornata.

Basket femminile - Serie A1 2019-2020 : i Risultati della 5^ giornata. Venezia batte San Martino di Lupari - Ragusa fa suo il derby : Si sono disputate nel pomeriggio cinque delle sette partite in programma per la quinta giornata della Serie A1 di Basket femminile. Dopo aver assistito, nella serata di ieri, alla prima vittoria stagionale di Costa Masnaga, oggi gli occhi erano puntati in particolare sul derby veneto tra Umana Reyer Venezia e San Martino di Lupari, sfida tra due delle tre squadre ancora a punteggio pieno. A spuntarla sono state le Veneziane ...

Risultati Serie C - 13^ giornata : vincono ancora Monza e Reggina - le classifiche aggiornate : Risultati Serie C – Si gioca la tredicesima giornata di Serie C. Tre gli anticipi del sabato, uno per girone. Nel gruppo A l’Alessandria supera il Novara, nel B il Rimini supera la Vis Pesaro, nel C si risolleva il Catanzaro che batte l’Avellino. Tantissime le partite in programma domenica. Grande spettacolo nel Girone C, solo un pareggio per il Bari che non è andato oltre il 2-2 contro la Vibonese, ok la Ternana che ha ...

Rugby femminile - Serie A 2019-2020 : i Risultati della quarta giornata. Vincono ancora Villorba e Valsugana : Va in archivio la quarta giornata della Serie A di Rugby femminile: nel Girone 1, che comprende le migliori sette della scorsa stagione, Vincono con bonus Villorba e Valsugana, mentre cade la Capitolina in casa delle Red Panthers Treviso. Negli altri raggruppamenti, formati con il criterio della vicinanza geografica, continua la fuga delle Belve Neroverdi nel Girone 4. I risultati odierni e le classifiche dei raggruppamenti: Girone 1 Valsugana ...

Hockey prato - Serie A1 2019-2020 : Risultati e classifica dell’ottava giornata. Colpaccio Amsicora a Bra! : Doppio turno tra sabato e domenica per il campionato maschile di Serie A1 di Hockey su prato. Oggi è andata in scena l’ottava giornata che prevedeva la spettacolare sfida in terra piemontese tra HC Bra ed Amsicora: i sardi sono riusciti ad imporsi per 3-1 e volano nettamente in testa, con addirittura 5 punti di margine sui campioni uscenti. Terza piazza per il Valchisone. Andiamo a rivivere questa giornata con i risultati e la classifica ...

Risultati Serie A - CLASSIFICA/ Diretta gol live score : Maran corsaro a Bergamo! : RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA e Diretta gol live score delle partite in programma per l'11giornata di campionato oggi, domenica 3 novembre.

Risultati Serie A 11ª Giornata – Cagliari in zona Champions - vola il Verona : l’Udinese torna al successo : Il Cagliari vince in casa dell’Atalanta e aggancia la zona Champions, il Verona batte il Brescia e si allontana dalla zona retrocessione, torna a vincere l’Udinese: i Risultati dell’11ª Giornata di Serie A Tanti gol e verdetti importanti nell’11ª Giornata di Serie A. Dopo le vittorie di Roma, Inter e Juventus negli anticipi del sabato, è il Cagliari a prendersi i riflettori della domenica di Serie A con il successo in trasferta sul campo ...

Serie A calcio - Risultati domenica 3 novembre. Il Cagliari travolge l’Atalanta ed è quarto! Pomeriggio da match salvezza : Si sono disputate quattro partite valide per l’undicesima giornata della Serie A 2019-2020 di calcio. Lunch match pirotenico a Bergamo dove il Cagliari ha sconfitto l’Atalanta per 2-0 agganciando proprio gli orobici al quarto posto in classifica. I sardi continuano a stupire e firmano il terzo blitz stagionale grazie a una prestazione totale di assoluto spessore, impedendo agli avversari di segnare (non era mai capitato nelle prime ...

Serie A - i Risultati dell’undicesima giornata : Nelle partite di domenica pomeriggio il Cagliari ha vinto a Bergamo, il Verona ha battuto il Brescia e l'Udinese ha vinto in rimonta a Genova