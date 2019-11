Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 4 novembre 2019) Il campionato è oramai un affare di Juve e Inter per, con la sconfitta dell’Atalanta le due formazioni sembrano aver preso ancora di più le distanze dalle inseguitrici. Colpa delle prestazioni sicuramente poco brillanti del Napoli che era considerata la diretta avversaria per lo scudetto, ma anche del percorso speditissimo delle due formazioni. Juventus e Inter sono, subito alle spalle al Liverpool (che difatti in Premier ha preso il largo), le due formazioni con il miglior rendimento in assoluto a livello europeo, due allenatori che hanno poco in comune e che non si erano mai scontarti prima di questo 6 ottobre, stanno dominando il campionato a modo loro alla vecchia maniera, con la ruvida praticità del, senza alcunaal. L'articolo: daal...

napolista : Repubblica: da Sarri e Conte calcio all’italiana, nessuna concessione al bello La sfida scudetto sembra orami ristr… - francoserpico : RT @capuanogio: Ciniche e vincenti, il potere old style di #Sarri e #Conte. #Inter e #Juve stanno viaggiando a ritmi altissimi, solo il #Li… - HyboriaLeague : RT @capuanogio: Ciniche e vincenti, il potere old style di #Sarri e #Conte. #Inter e #Juve stanno viaggiando a ritmi altissimi, solo il #Li… -