Registrazione Trono Over U&D | 2 novembre | Riccardo delude la fidanzata per il mancato

Registrazione Trono Classico U&D - 31 ottobre : Veronica rifiuta Zarino e diventa tronista : È stata una Registrazione a dir poco rocambolesca quella che è stata effettuata ieri 31 ottobre agli studi Elios di Roma in merito al Trono Classico di Uomini e donne. C'era bisogno di un'inversione di rotta nei percorsi dei tronisti che non sempre sono riusciti a conquistare l'interesse del pubblico, come confermato dagli ascolti al di sotto del Trono Over. Ed essa puntualmente è arrivata, con una serie di novità davvero inaspettate. La prima ...

U&D - spoiler trono over : lieto fine per Guarnieri e Platano nell'ultima Registrazione : Grandi novità su Ida e Riccardo giungono dall'ultima registrazione del trono over di Uomini e donne e che si è tenuta lo scorso 17 ottobre presso gli studi Elios di Roma. Da quanto si apprende infatti, dopo molti tira e molla e dopo la famosa lettera d'amore letta in studio dal Guarnieri nelle scorse settimane, pare che la Platano si sia decisa a dare un'altra possibilità al cavaliere tarantino. L'amore tra i due non è mai sopito, come avevano ...

Registrazione Trono Over U&D del 17 ottobre : Guarnieri e la Platano escono insieme : La 'telenovela' dell'autunno 2019 potrebbe essere arrivata ieri 17 ottobre al suo capito conclusivo. Nella Registrazione del Trono Over di Uomini e donne, infatti, Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono riusciti a stupire il pubblico presente in studio con un nuovo capovolgimento di fronte nella loro storia. Dopo avere dichiarato, la scorsa settimana, di non essere più innamorata del suo ex fidanzato, la Platano ha deciso di concedergli una ...

Registrazione Trono Over U&D dell'11 ottobre : Ida non ama più Guarnieri - lui piange : Ci si aspettavano buone notizie per Riccardo Guarnieri e Ida Platano nella prima Registrazione del Trono Over di Uomini e donne dopo la dichiarazione d'amore del cavaliere avvenuta circa una settimana fa. Nei giorni scorsi, infatti, la coppia era stata avvistata insieme per le vie di Brescia, città in cui lei vive. Il fatto che Riccardo avesse con sé una valigia, aveva indotto a pensare ad un loro ricongiungimento, suggellato da qualche giorno ...

Uomini e Donne/ La Registrazione slitta per via di Amici Vip? - trono classico - : Uomini e Donne trono classico: Alessandro Zarino, le confessioni sul padre commuovono tutti, ecco cosa ha detto il tronista di lui.

Uomini e donne - trono over - Registrazione 1 ottobre : Riccardo Guarnieri ammette di amare ancora l'ex : Le anticipazioni di Uomini e donne over dall'ultima registrazione rivelano un colpo di scena per una delle coppie più seguite dal pubblico di Maria De Filippi. Riccardo Guarnieri ha chiesto a Ida di ritornare insieme, dopo averle consegnato una lettera d'amore. Anticipazioni Uomini e donne: Riccardo dice a Ida di amarla ancora La stagione di Uomini e donne, quest'anno sta riservando molte sorprese. Al trono over i protagonisti di questi giorni ...

U&D - trono classico spoiler Registrazione di ieri : Sara se ne va dal programma : Brutte notizie giungono da U&D, relativamente al trono classico. La stessa padrona di casa rivela che Sara Tozzi uscirà di scena e non siederà più sulla poltrona rossa. La tronista ha capito di amare ancora il suo ex fidanzato, perché, uscendo con altri, pensava costantemente a lui. U&D, trono classico orfano di una tronista, Sara Tozzi Purtroppo non inizia bene la stagione di Uomini e Donne. Se nel trono Over, Gemma piange di delusione ...

Uomini e Donne - Maria De Filippi ha difeso Raffaella Mennoia durante la Registrazione del Trono Classico : durante la registrazione delle nuove puntate del Trono Classico di Uomini e Donne, che andranno in onda prossimamente su Canale 5, Maria De Filippi si è espressa riguardo la guerra che è esplosa attorno a Uomini e Donne quest'estate e che ha riguardato soprattutto la redazione del programma capitanata da Raffaella Mennoia.Stando alle anticipazioni pubblicate dal sito Vicolo delle News, la conduttrice, ovviamente, si è schierata al fianco ...

UOMINI E DONNE/ Registrazione : Veronica si sbilancia e Giulio... - Trono Classico - : UOMINI e DONNE, anticipazioni Registrazione: Javier è stato eliminato perché fidanzato. Alessandro e Giulio in lotta per Veronica

Uomini e Donne/ Registrazione : dame e cavalieri in studio questo sabato - Trono Over - : Uomini e Donne, anticipazioni e news Trono Over. Gemma Galgani rivolge il suo pensiero alle vittime dell'11 settembre, proponendo una riflessione su...