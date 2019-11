Red Dead Online | annunciata nuova una Taglia Leggendaria | Etta Doyle è ricercata viva per

Red Dead Online : Etta Doyle : ricercata viva per una serie di rapine a treni e diligenze : n passato, Etta Doyle era nota per essere la maitresse di un gruppo di donne. All’epoca, però, possedeva un nome diverso: Madame La Perle. Da allora, La Perle e la sua banda di donne disilluse si sono reinventate come bandite, note per assaltare diligenze e treni e in particolare quelli di Leviticus Cornwall. Stufo di vedere le sue merci prese di mira, Cornwall ha escogitato un piano per catturare la Doyle: ha diffuso voci ...

NVIDIA aggiorna i driver Geforce per Red Dead Redemption 2 PC : La versione per PC di Red Dead Redemption 2 è proprio dietro l’angolo ed è uno dei titoli per PC più attesi dell’anno. I giocatori Geforce sono già pronti per lanciarsi in una vera e propria avventura western grazie ai driver Game Ready per Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption come non l’avete mai visto prima! Sviluppato dai creatori di Grand Theft Auto ...

Red Dead Redemption 2 : La versione PC ha qualcosa che non c’è su console : A partire da domani Red Dead Redemption 2 sarà disponibile anche su PC, per tale occasione Rockstar ha svelato una funzione esclusiva inclusa nella suddetta versione che non è invece presente su console. Scopriamo di cosa si tratta! Red Dead Redemption 2: La funzione esclusiva per PC Su Xbox One e PS4 è possibile disporre di una macchina fotografica, la quale permette appunto di scattare delle fotografie in gioco, per ...

Red Dead Online : Dove trovare Madam Nazar : Con la recente introduzione delle Professioni di Frontiera in Red Dead Online, è arrivata anche Madam Nazar, una eccentrica venditrice ambulante la cui comparsa avrà inizio solo dopo aver iniziato la professione di Collezionista. Se avete la Borsa del Collezionista, che potete ottenere gratuitamente raccogliendo le 54 carte nascoste in GTA Online o acquistandola, allora vi tornerà utile sapere Dove trovare Madam Nazar sulla ...

Red Dead Redemption 2 per PC non supporterà la tecnologia Ray Tracing : Pochi giorni fa, NVIDIA aveva pubblicato una serie di screenshot della versione per PC di Red Dead Redemption 2. Queste immagini contenevano il logo GeForce RTX e molti hanno pensato che il gioco supportasse la tecnologia ray Tracing. Sfortunatamente, quel logo promuoveva solo le schede grafiche della serie RTX 20.NVIDIA oggi ha tenuto a precisare attraverso un tweet, che il gioco non supporterà il ray Tracing e che la dicitura è stata messa ...

Red Dead Redemption 2 per PC mostra la sua grafica migliorata grazie al nuovo trailer di lancio : Attraverso un comunicato stampa, Rockstar Games ha pubblicato un nuovo trailer di lancio dedicato a Red Dead Redemption 2 per PC. Il video mette in mostra tutti i miglioramenti grafici e tecnici della versione per PC, mentre Arthur Morgan e la Banda di Van der Linde provano disperatamente a seminare la legge.Dopo essere stati scacciati dalla terraferma, Arthur e la banda si ritrovano invischiati in un conflitto locale sulle coste di una remota ...

Red Dead Online festeggia halloween con la modalità Fear of the Dark : Se siete giocatori di Red Dead Online dovete sapere che potrete festeggiare halloween in gioco con l'arrivo dell'evento Fear of the Dark.Si tratta di una nuovissima modalità a tempo limitato, infatti sarà giocabile solamente fino al 12 novembre su PS4, Xbox One e presto anche su PC. In questa nuova modalità a tema horror potremo vivere sostanzialmente una variante delle sfide Resa dei Conti in modalità Scorribanda, mentre sul campo vedremo ...

Red Dead Online : Arriva la Notte senza fine : Notte senza fine è una nuova, terrificante aggiunta alle modalità Resa dei conti di Red Dead Online, disponibile solo per un periodo limitato, in cui dei comuni Cacciatori mortali saranno affrontati dai Predatori notturni, esseri dalla velocità, resistenza e forza sovrumane. I poteri dei Predatori notturni, tuttavia, sono legati alle maschere a forma di teschio sparse per le loro zone di caccia abituali. Più ...

Red Dead Redemption 2 su PC : con il preacquisto un gioco gratis e diversi bonus in regalo : Red Dead Redemption 2 sarà disponibile su PC a partire dal 5 novembre e Rockstar Games ha deciso di lanciare delle promozioni che potrebbero attirare alcuni appassionati che stavano pensato a un pre-order.Preacquistando Red Dead Redemption 2 per PC tramite il Rockstar Games Launcher o il Warehouse di Rockstar a partire da ora fino al 4 novembre riceverete un titolo per PC di Rockstar Games gratis tra i seguenti:Preacquistando dal Warehouse di ...

Red Dead Redemption 2 : preacquista la versione PC e ottieni un gioco gratis : preacquista Red Dead Redemption 2 per PC tramite il Rockstar Games Launcher o dal Warehouse di Rockstar a partire da ora fino al 4 novembre e riceverai un titolo per PC di Rockstar Games gratis. I giocatori che decideranno di prenotare il gioco potranno scegliere uno dei seguenti titoli: Grand Theft Auto III Grand Theft Auto: Vice City Grand Theft Auto: San Andreas Bully: Scholarship Edition L.A. Noire: Edizione Completa Max ...

Google Stadia arriverà il 19 novembre : tra i giochi Cyberpunk 2077 e Red Dead Redemption 2 : La rivoluzione del cloud gaming è sempre più vicina secondo Google, pronta a lanciare sul mercato la piattaforma Google Stadia. arriverà tra meno di un mese, il 19 novembre 2019, anche in Italia. Da qualche tempo è possibile consultare la lista dei videogiochi attualmente supportati, un catalogo di alcune decine di titoli tra cui figurano due giochi molto attesi: Cyberpunk 2077 e Red Dead Redemption 2 (versione PC). Data di uscita e supporti ...

Red Dead Online : disponibile una nuova taglia leggendaria - bonus e molto altro : Attraverso un comunicato stampa, Rockstar Games ha annunciato l'arrivo di una nuova taglia leggendaria, oltre che una serie di nuove maschere, bonus e molto altro all'interno di Red Dead Online, la parte multiplayer di Red Dead Redemption 2.Gli uffici degli sceriffi di tutto il West hanno chiesto la cattura immediata di Philip Carlier, ricercato per appropriazione indebita e omicidio di un suo collega della Lemoyne Trading Company. Fin ...

Red Dead Online – Philip Carlier : abitante della palude - ricercato vivo o morto : Gli uffici degli sceriffi di tutto il West hanno chiesto la cattura immediata di Philip Carlier, ricercato per appropriazione indebita e omicidio di un suo collega della Lemoyne Trading Company. Fin dall’omicidio, avvenuto due anni fa, Carlier vive isolato nelle paludi di Lagras. Si ritiene che l’isolamento e l’utilizzo di sostanze dissociative abbia distorto la mente dell’omicida di mezz’età. ...

Un video mette confronto Red Dead Redemption 2 su PC e Xbox One X : Red Dead Redemption 2 uscirà sul PC tra due settimane ed è già arrivato il primo confronto grafico tra questa versione e quella console.Il filmato, mostra il trailer per PC a confronto con quello di Xbox One X, nelle stesse scene e negli stessi ambienti.La compressione del video, in realtà, non permette di giudicare effettivamente la differenza visiva delle texture. Tuttavia, possiamo notare la distanza di visualizzazione migliorata nella ...