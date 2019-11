Razzismo | Spadafora | “Il Verona prenda provvedimenti contro i suoi tifosi”

Razzismo - Spadafora : iniziative concrete : 22.16 Dopo i cori razzisti in Roma-Napoli e Verona-Brescia interviene il ministro dello Sport, Spadafora, con una dichiarazione all'Ansa: "Da italiano, da rappresentante delle istituzioni provo profondo imbarazzo per certi episodi di intolleranza e discriminazione". E aggiunge: "So che tutti gli attori coinvolti sono sensibili e impegnati a reprimere tali fenomeni. E' quindi necessario,e su questo insisterò con Figc e Leghe,che si adottino ...

Razzismo - al via gli incontri tra il ministro Spadafora e i rappresentanti dello sport italiano : Una situazione da prendere di petto quella del Razzismo. Vincenzo Spadafora, neoministro dello sport, ha definito “non accettabile” che in Italia si prosegua su questa linea e non si sia imparato niente. Purtroppo siamo indietro rispetto ad altri Paesi. Kessié, Lukaku, Dalbert, la situazione è sempre la stessa. Oggi è in programma un incontro tra Spadafora, Gravina e Miccichè, in cui la lotta al Razzismo è il primo punto ...

Spadafora contro il Razzismo negli stadi : 'Ora basta' : Il Ministro dello Sport italiano Vincenzo Spadafora scende in campo per contrastare il razzismo. Dopo i 'buu' indirizzati al calciatore Dalbert, durante la partita Atalanta-Fiorentina, sospesa per tre minuti, il Ministro promette l'adozione di nuove e pesanti sanzioni contro chi commette simili episodi. Spadafora ha annunciato che adesso tutti dovranno fare la loro parte, prendendosi le proprie responsabilità. Insieme al politico, anche ...