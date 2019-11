Ragazza picchiata a Torino perché indossava abiti maschili La mamma | Mia figlia

Fonte : agi

(Di lunedì 4 novembre 2019) Unadi 15 anni ha denunciato di essere statada un uomo con calci e pugni. L'episodio è avvenuto giovedì mattina davanti alla stazione di Porta Nuova. La giovane stava andando a scuola quando un passante l'ha prima insultata per quegli"da maschio" e quindi l'ha colpita con calci e pugni, provocandole contusioni medicate al pronto soccorso. "Miaci ha messo degli anni per accettare questa sua scelta, ora che è stata aggredita si sente umiliata e impaurita". A parlare è ladella ragazzina di 15 anni,nei giorni scorsi davanti alla stazione di Porta Nuova, a, mentre aspettava il bus per andare a scuola."Erano circa le 8 - racconta la donna - miastava aspettando il pullman quando un ragazzo sui 25 anni si è avvicinato. Prima l'ha insultata dicendole che era vestita da maschio, le ...

