Prodotto con grano italiano ritirato per rischio microbiologico INFO e DETTAGLI

Ritirato Prodotto dal comparto surgelati : alta presenza di cadmio - pericoloso per la salute. Non consumare [INFO] : Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo per un prodotto del comparto surgelati. Si tratta della seppia indopacifica surgelata, marchio SEACON (SEAFOOD CONNECTION), proveniente dall’Olanda. Il motivo della segnalazione è indicato in rischio chimico. In seguito a specifici controlli, infatti, è risultato contenere alti livelli di cadmio, metallo pericoloso per la salute. Il lotto incriminato è il n° SC/PFPL/REAL-18001, ...

La Sardegna vuole ricalcolare lo svantaggio economico Prodotto dall'insularità : La Regione Sardegna vuole negoziare con Roma il riconoscimento dello svantaggio naturale dovuto all'insularità, a partire da un 'coefficiente insulare' per incrementare i trasferimenti destinati all'isola. La Giunta regionale ha approvato una delibera per avviare il percorso di riequilibrio, innanzitutto attraverso l'attuazione dell'articolo 22 della legge sul federalismo fiscale (la 42 del 2009), che il parlamento potrebbe delegare al governo. ...

Allarme alimenti scaduti : ritirato Prodotto dal banco carni per rischio microbiologico - non consumare [MARCA E LOTTO] : Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo per “La trippa precotta tagliata B.A.B“, marchio “LA TRIPA ‘D MUNCALE’ SRL“, prodotto a Moncalieri (Torino). Il lotto incriminato è il n° 276S, venduto in confezioni da 500 grammi Il motivo della segnalazione è indicato in “Richiamo per rischio microbiologico“, a causa di errata etichettatura del prodotto. Le confezioni, infatti, ...

Farina di farro contaminata da soia - il ministero ordina il ritiro : ecco il Prodotto interessato : Scatta il ritiro ordinato dal ministero della Salute. L'avviso di richiamo riguarda un lotto di Farina di farro integrale, marchio "Le farine magiche" Lo Conte, ed è dovuto alla presenza di soia non dichiarata sull'etichetta. Come sottolinea ilfattoalimentare.it, il prodotto ritirato è venduto in co

Richiami alimentari - Crai ritira un Prodotto dolciario dagli scaffali : “Non consumare” [MARCA e LOTTO] : prodotto dolciario ritirato dai supermercati Crai per rischio microbico. L’allerta arriva dal Ministero della Salute che, attraverso il proprio portale, ha emesso il richiamo. Il prodotto in questione è la Panna Cotta al creme caramel UHT dal peso di 200 g (2×100 g) del marchio Crai, distribuito presso i supermercati della suddetta catena. I lotti in questione sono tutti quelli che corrispondono alla data di scadenza 31/01/20 – ...

Panna cotta Crai con "elevata carica microbica mesofila" : scatta il ritiro - ecco il Prodotto interessato : L'allarme e l'ordine di richiamo arriva direttamente dal ministero della Salute: nel mirino tre lotti di Panna cotta al crème caramel marchio Crai. Il ritiro scatta a causa di una elevata carica microbica mesofila che ha causato un'alterazione organolettica. Nel dettaglio, il prodotto interessato da

Muffa nella frutta e negli alimenti - è corretto salvare la parte “buona” o meglio eliminare l’intero Prodotto contaminato? : La frutta può essere per certi versi considerata un elisir di lunga vita: tuttavia a volte capita di trovare delle muffe al suo interno. E’ corretto eliminare solo la parte “malata“, o sarebbe meglio buttar via tutta la frutta in questione? A tal proposito il prof. Alberto Ritieni, uno tra i maggiori esperti di microtossine in Italia, fa chiarezza sul portale “Il Salvagente”. “La patulina è una delle più note ...

Salame veneto - rischio-salmonella : il Prodotto che non devi mangiare - "rimborso anche senza scontrino" : Un allarme che riguarda un Salame. Aldi infatti ha pubblicato il richiamo di un lotto di Salame veneto a causa della presenza di Salmonella, rilevata nel corso di alcune analisi realizzate per conto della catena tedesca di discount da un laboratorio accreditato. Nel dettaglio, il ritiro riguarda il

“Rischi per i consumatori”. Coop ritira il Prodotto alimentare dagli scaffali. Marca e lotto : Coop ritira prodotto dal mercato. Sotto la lente di ingrandimento del Ministero della Salute ci sono delle olive farcite, prodotte direttamente da Inpa Spa e commercializzate in Italia proprio da Coop. Nelle informazioni sulla confezione non è stata specificata la possibile presenza di solfiti. Si tratta di sostanze capaci di scatenare delle reazioni allergiche in alcuni casi. Il provvedimento che riguarda il prodotto ritirato ha come data il 19 ...

Prodotto senza glutine ritirato dal mercato : consumatori a rischio [MARCA e LOTTO] : Un Prodotto senza glutine è stato ritirato dal mercato a causa di problemi nella conformità della confezione che non garantisce la giusta sicurezza, non assicura la giusta protezione del Prodotto e permette lo sviluppo di muffe in modo non omogeneo. Il Prodotto in questione è del comparto dolciario: si tratta di merendine al cacao senza glutine di nome “Intemezzi” e “Intermezzi al cacao” del marchio Giuliani. La società ...

Allerta carne - confezionata con scadenza errata : Prodotto richiamato dal Ministero : Il Ministero della Salute ha pubblicato l'avviso di richiamo di due lotti di carne "La battuta di Fassone", marchio Formento, prodotta da Mec Spa.Continua a leggere