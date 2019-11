Previsioni Meteo fino al 20 novembre | tanta pioggia in tutt’Italia | prima neve in

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 4 novembre 2019)– Parola d’ordine, per molti giorni a venire, instabilità. Questa appare oramai piuttosto certa e ricorrente per il corso di questa settimana, ma anche per buona parte della prossima, se non tutta. Nelle simulazioni dei maggiori centri di calcolo non si intravede alcuna fase anticiclonica, nemmeno transitoria. Potrebbero certamente realizzarsi alcune giornate con tempo migliore, ma in un campo barico decisamente e persistentemente sotto tono, quindi miglioramenti inter-frontali o inter-ciclonici in contesto barico sempre compromesso. Valori di pressione al suolo difficilmente sopra i 1010 hpa metà mese circa e spesso sotto i 1000 hpa in corrispondenza del Centro Nord Italia, dove prevalentemente agirebbero i vortici instabili. Ma andiamo ad analizzare, più nel dettaglio, la tipologia di instabilità che di volta in volta potrebbe interessare il nostro ...

Agenzia_Ansa : Queste le previsioni del tempo per oggi #4novembre #meteo - SkyTG24 : #Maltempo, è allerta meteo arancione in 6 regioni. Le previsioni #meteo di domenica 3 novembre ?? - SkyTG24 : L'inizio di #novembre ha portato l'autunno in tutta Italia con temperature in calo e piogge in arrivo ?? Le nostre… -