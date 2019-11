Previsioni astrologiche 6 novembre | Gemelli stranito | Pesci romantico

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 4 novembre 2019) Mercoledì 62019 troveremo la Luna e Nettuno stazionare in, mentre il Sole e Mercurio in retrogradazione saranno sui gradi dello Scorpione. Marte permarrà in Bilancia, come Plutone e Saturno che continueranno sull'orbita del Capricorno. Giove sarà nel segno del Sagittario, nel frattempo Urano sosterà in Toro ed il Nodo Lunare nel segno del Cancro.zodiacali favorevoli pere Scorpione, ma meno concilianti pered Acquario.Ariete: taciturni. Insolitamente alla loro indole oggi i nati Ariete potrebbero sentire la necessità di limitare al minimo i dialoghi, specialmente in ambito professionale, dove preferiranno tacere anziché dire ciò che pensano realmente. Toro: fiacchi. Le energie che gli Astri forniranno in questa giornata ai nativi saranno, con tutta probabilità, poche e, come conseguenza, avvertiranno una certa svogliatezza ...

zazoomblog : Previsioni astrologiche 4 novembre: energia per lAcquario Leone in calo - #Previsioni #astrologiche #novembre: - Acquafortis : Fra essere sbattuti per potere fare progressi e poi avere un cocktail allucinogeno per il mal di testa, la storia d… - zazoomblog : Previsioni astrologiche classifica 3 novembre: Sagittario burbero umore top per Cancro - #Previsioni #astrologiche… -