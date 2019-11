Presenza di listeria | Ministero della Salute ritira sfilacci di cavallo | marca e lotto

Fonte : fanpage

(Di lunedì 4 novembre 2019) Sul sito del dicastero è stata resa nota l'allerta alimentare riguardante undidi carni equine a marchio Masina ‘La Salumeria’ per ladimonocytogenes. Il prodotto interessato è venduto in buste da 100 grammi con il numero di93543 e la data di scadenza 31/01/2020.

CODICIassconsum : In un lotto di un prodotto di macelleria è stata registrata la presenza di Listeria Monocytogenes. Disposto il rich… - StellaLuna16 : RT @FoodSafeIT: ? Avviso alla Popolazione ?? Richiamati Sfilacci di carni equine Masina per presenza di Listeria monocytogenes ?https://t.c… - Grabbi_it : RT @FoodSafeIT: ? Avviso alla Popolazione ?? Richiamati Sfilacci di carni equine Masina per presenza di Listeria monocytogenes ?https://t.c… -