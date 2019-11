Plastic Tax | molte le voci contrarie | sindacati | ' Solo un modo per fare cassa'

Manovra : Confindustria Catania - 'sugar e Plastic tax? Grave impatto su aziende' (2) : (Adnkronos) - Il leader degli industriali etnei auspica "un ampio sforzo congiunto da parte di tutti gli attori del territorio per contrastare la miopia di chi ritiene di risolvere i problemi finanziari del Paese tassando in maniera insensata settori produttivi di grande rilievo per l'economia". E r

Plastic Tax - Di Maio : guardare alle future generazioni : "La Plastic tax aiuta finalmente l'Italia a inquinare di meno e convertire la produzione". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio

Plastic Tax - Renzi dice sì al green new deal e poi fa diversamente. Un’ipocrisia intollerabile : La battaglia di Matteo Renzi sulla Plastic tax, al di là del merito che ora è avvolto dalla parolina magica “rimodulazione”, rivela prima ancora che un atteggiamento di politica fiscale una precisa scelta di campo. E’ lo stesso Renzi che indicava, già nella conferenza stampa del 13 agosto con cui ha dato il via al Conte 2, l’economia circolare e il green new deal come terreno comune di un’intesa del centrosinistra ...

Plastic Tax - Di Maio : “Aiuterà Italia a convertire la propria produzione e a inquinare meno” : “La cosiddetta Plastic tax è prima di tutto una tassa che aiuta finalmente l’Italia a convertire la propria produzione e a inquinare di meno. Dopo tanti anni in cui si è parlato dell’effetto della Plastica nei mari e sull’inquinamento mondiale, l’Italia ha deciso di cominciare una conversione veloce del proprio sistema produttivo. E come lo fai? Con la fiscalità”. Così il ministro degli Affari esteri, Luigi Di ...

Manovra - Boschi : “La Plastic Tax è sbagliata e rivedrei anche il reddito di cittadinanza” : Intervistata su La7 a "Non è l'arena" Maria Elena Boschi ha commentato le ultime vicende del panorama politico italiano. Dopo aver rivendicato la separazione dal PD, una scelta di cui l'ex ministra ha dichiarato di essere sempre più convinta, ha parlato anche della plastic tax e della scelta di andare al governo. Infine non è mancato un attacco a Matteo Salvini: "Credo che abbia sbagliato tutte le mosse".Continua a leggere

Di Maio - Plastic tax?E' pensare a futuro : 11.11 "La cosiddetta plastic tax è prima di tutto una tassa che aiuta l'Italia a convertire la propria produzione e a inquinare di meno. Dopo tanti anni in cui si è parlato dell'effetto della plastica nei mari,l'Italia ha deciso di cominciare una conversione veloce sul proprio sistema produttivo." Così il ministro degli Esteri Di Maio a Shangai E ancora:"Oggi il dibattito è se farla partire o se fa perdere voti oppure no. Io dico soltanto che ...

Di Maio difende la Plastic Tax : ?"i politici guardano alle urne - gli statisti alle generazioni" : "I politici guardando alle prossime elezioni, gli statisti guardano alle future generazioni". Lo ha detto il ministro degli Esteri e capo politico M5s, Luigi Di Maio, parlando da Shanghai della plastic tax. "Se vogliamo lavorare con serenità al programma di governo - ha sottolineato - dobbiamo guardare alle future generazioni". "La cosiddetta plastic tax prima di tutto una tassa che aiuta l'Italia a convertire la propria produzione e ...

Gualtieri : ridurre uso plastica monouso - Plastic Tax giusta : Roma – “Dobbiamo ridurre l’utilizzo della Plastica monouso, è evidente che non possiamo prima applaudire i ragazzi in piazza per l’ambiente e poi non agire”. Lo dice il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri in una intervista al Tg3, osservando che una misura che “disincentiva la Plastica mono uso è giusta, poi occorre rimodularla bene e sono pronto a discutere con gli operatori del settore”. L'articolo Gualtieri: ridurre uso Plastica ...

La Plastic Tax rimane : si va verso modifica - ma la tassa sugli imballaggi viene confermata : La plastic tax sarà introdotta con la legge di Bilancio. La tassa sugli imballaggi di plastica viene difesa sia dal Movimento 5 Stelle che dal ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri. L'ipotesi più probabile è quella che la misura venga in parte modificata, con una partenza ritardata o un allargamento delle aziende esenti, ma intanto viene comunque confermata.Continua a leggere

Manovra - Gualtieri vs Renzi "stop critiche"/ Plastic Tax - Bonaccini "tavolo con Mef" : Manovra, il ministro Gualtieri contro Renzi 'basta critiche nel Governo sulla legge". Di Maio difende la Plastic tax, ma Bonaccini 'tavolo con Mef'

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 4 Novembre : Tutte le balle sulla Plastic tax. “Aziende in ginocchio” : “La plastic tax uccide le aziende”. Ecco perché son Tutte balle Impatto minimo sui consumi e spinta all’economia circolare, come da tempo fanno in mezza Europa e come imporrà l’Ue di Patrizia De Rubertis Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Nuovi gretini. “plastica, quella tassa no” (Repubblica, 3.11). Poi tutti a comprare i libri di Greta Thunberg e di Carola Rackete, editi da Repubblica, per l’ambiente e contro la plastica. Nobili ...

Di Maio sulla Plastic Tax : un dibattito surreale : sulla plastic tax "e' nato un dibattito surreale", "abbiamo sentito e visto partiti politici che per anni ci hanno detto: rispettiamo l'ambiente

Gualtieri : «La Plastic Tax si può modulare bene» E Renzi : «Fiumi di polemiche» Pro alla tassa|E contro : Il richiamo del ministro: «L’opposizione non ha argomenti e sarebbe bene che la maggioranza si concentrasse a difendere questa legge di bilancio»