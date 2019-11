Plastic tax | i timori dell’industria | Conte incontra le aziende di settore

Plastic tax - Gualtieri apre alle modifiche : “Dobbiamo ridurre l’utilizzo della plastica monouso” : Una revisione della Plastic tax in modo da trovare un compromesso con Italia Viva e con il presidente dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, i quali si sono opposti alla misura sugli imballaggi: questo è il programma sul tavolo del ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, che dovrebbe rivedere l'imposta sulla Plastica per inserirla in fase emendativa già nel primo passaggio parlamentare.Continua a leggere

“La Plastic tax scarica su imprese e lavoratori il costo della sostenibilità ambientale” : “Non c’è sostenibilità ambientale senza sostenibilità economica: è bene che le Istituzioni a tutti i livelli lo comprendano, altrimenti si continuano a lanciare proclami che non trovano concretezza. Aggiungere una nuova tassa per le imprese sull’utilizzo della plastica negli imballaggi non risolve il problema ma scarica i costi della riduzione dell’impatto ambientale esclusivamente su aziende, lavoratori e consumatori”. Così Francesco Milza, ...

Arriva la Plastic tax "temperata". Mediazione del Tesoro per accontentare tutti : Una plastic tax “temperata”. E un rinvio parziale per la riconversione del parco auto aziendali. Sono queste le misure allo studio del Tesoro per trovare un compromesso che soddisfi da un lato la parte renziana della maggioranza e Stefano Bonaccini, il presidente dell’Emilia Romagna che ha chiesto un tagliando alla misura sugli imballaggi, e il Movimento 5 stelle dall’altra.Una fonte di via XX settembre spiega: “Non ...

Cosa prevede la Plastic tax che divide il governo : (foto: Getty Images) La plastic tax, che dovrebbe entrare in vigore dal 2020, è contenuta nella bozza della prossima legge di Bilancio e prevede imposte su prodotti monouso come bottiglie di plastica, buste e vaschette in polietilene. Sono compresi nella tassa – fino a un euro al chilo – anche il polistirolo, i tappi delle bottiglie, le etichette e materiali plastici usati per protezioni e imballaggi. L’obiettivo è quello di sviluppare ...

Plastic tax - molte le voci contrarie - sindacati : 'Solo un modo per fare cassa' : La proposta della Plastic tax – nelle intenzioni un’imposta da quasi 1 euro al chilo per gli imballaggi in Plastica monouso – non nasce sotto i migliori auspici e diventa motivo di scontro politico, soprattutto tra PD e Italia Viva, ma non solo. Secondo il Ministro per il Mezzogiorno, il democratico Giuseppe Provenzano, questa tassa porterà ad un aumento del prezzo di una bottiglietta di 4 o 5 centesimi e sul profilo Facebook del Partito ...

Manovra : Confindustria Catania - 'sugar e Plastic tax? Grave impatto su aziende' (2) : (Adnkronos) - Il leader degli industriali etnei auspica "un ampio sforzo congiunto da parte di tutti gli attori del territorio per contrastare la miopia di chi ritiene di risolvere i problemi finanziari del Paese tassando in maniera insensata settori produttivi di grande rilievo per l'economia". E r

Manovra : Confindustria Catania - 'sugar e Plastic tax? Grave impatto su aziende' : Palermo, 4 nov. (Adnkronos) - "Siamo preoccupati per i gravi effetti che le nuove tasse sullo zucchero e sulla plastica avranno sulla produzione di bibite e sull’imbottigliamento di acque minerali che rappresentano un importantissimo valore aggiunto per il territorio siciliano in termini di impatto

Plastic tax - Di Maio : guardare alle future generazioni : "La Plastic tax aiuta finalmente l'Italia a inquinare di meno e convertire la produzione". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio

Plastic tax - Renzi dice sì al green new deal e poi fa diversamente. Un’ipocrisia intollerabile : La battaglia di Matteo Renzi sulla Plastic tax, al di là del merito che ora è avvolto dalla parolina magica “rimodulazione”, rivela prima ancora che un atteggiamento di politica fiscale una precisa scelta di campo. E’ lo stesso Renzi che indicava, già nella conferenza stampa del 13 agosto con cui ha dato il via al Conte 2, l’economia circolare e il green new deal come terreno comune di un’intesa del centrosinistra ...

Plastic tax - Di Maio : “Aiuterà Italia a convertire la propria produzione e a inquinare meno” : “La cosiddetta Plastic tax è prima di tutto una tassa che aiuta finalmente l’Italia a convertire la propria produzione e a inquinare di meno. Dopo tanti anni in cui si è parlato dell’effetto della Plastica nei mari e sull’inquinamento mondiale, l’Italia ha deciso di cominciare una conversione veloce del proprio sistema produttivo. E come lo fai? Con la fiscalità”. Così il ministro degli Affari esteri, Luigi Di ...

Manovra - Boschi : “La Plastic tax è sbagliata e rivedrei anche il reddito di cittadinanza” : Intervistata su La7 a "Non è l'arena" Maria Elena Boschi ha commentato le ultime vicende del panorama politico italiano. Dopo aver rivendicato la separazione dal PD, una scelta di cui l'ex ministra ha dichiarato di essere sempre più convinta, ha parlato anche della plastic tax e della scelta di andare al governo. Infine non è mancato un attacco a Matteo Salvini: "Credo che abbia sbagliato tutte le mosse".Continua a leggere

Di Maio - Plastic tax?E' pensare a futuro : 11.11 "La cosiddetta plastic tax è prima di tutto una tassa che aiuta l'Italia a convertire la propria produzione e a inquinare di meno. Dopo tanti anni in cui si è parlato dell'effetto della plastica nei mari,l'Italia ha deciso di cominciare una conversione veloce sul proprio sistema produttivo." Così il ministro degli Esteri Di Maio a Shangai E ancora:"Oggi il dibattito è se farla partire o se fa perdere voti oppure no. Io dico soltanto che ...

Di Maio difende la Plastic tax : ?"i politici guardano alle urne - gli statisti alle generazioni" : "I politici guardando alle prossime elezioni, gli statisti guardano alle future generazioni". Lo ha detto il ministro degli Esteri e capo politico M5s, Luigi Di Maio, parlando da Shanghai della plastic tax. "Se vogliamo lavorare con serenità al programma di governo - ha sottolineato - dobbiamo guardare alle future generazioni". "La cosiddetta plastic tax prima di tutto una tassa che aiuta l'Italia a convertire la propria produzione e ...

Gualtieri : ridurre uso plastica monouso - Plastic tax giusta : Roma – “Dobbiamo ridurre l’utilizzo della Plastica monouso, è evidente che non possiamo prima applaudire i ragazzi in piazza per l’ambiente e poi non agire”. Lo dice il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri in una intervista al Tg3, osservando che una misura che “disincentiva la Plastica mono uso è giusta, poi occorre rimodularla bene e sono pronto a discutere con gli operatori del settore”. L'articolo Gualtieri: ridurre uso Plastica ...