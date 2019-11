Piero Pelù torna sul palco con “Benvenuto al mondo tour”

Conto alla rovescia per Piero Pelù - in tour dal 13 novembre : Piero Pelù, in pausa dai Litfiba, annuncia il suo ritorno sui palcoscenici: dal 13 novembre si esibirà con "Benvenuto al mondo tour", sei date nelle principali città italiane che vedranno la partecipazione di Andrea Appino degli Zen Circus, Erriquez e Finaz della Bandabardó, Rancore e opening act di Alosi e di Life in the woods. "Sono felice e orgoglioso di condividere il palco di questo tour di riscaldamento", commenta Pelù, accompagnato dai ...

Piero Pelù "duetta" con Greta Thunberg : "Sono ambientalista. Produco 200 chili di CO2 l’anno" : Piero Pelù ambientalista. Per il nuovo brano rock “Picnic all’inferno”, ha scelto infatti di duettare con la voce di Greta Thunberg. ”È una creatura scesa dalla luna, mi ha colpito quello che dice e la determinazione con cui lo dice. Ho preso il suo discorso di Katowice del 2018, meno politicizzato di quello all’Onu” rivela il cantante al Corriere della Sera. Il rocker nell’intervista ...

Piero Pelù il suo "Picnic" con le parole di Greta - : Paolo Giordano Di certo Piero Pelù non è uno che le manda a dire. Ha sempre avuto le idee chiare e le ha espresse urlando il suo rock con i Litfiba oppure da solista. Così stavolta torna quasi all'improvviso con il brano Picnic all'inferno che è un inno ambientalista arricchito dalla voce di Greta Thunberg e dalle parole del suo discorso a Katowice neanche un anno fa, nel dicembre 2018. «Mio fratello - spiega Pelù in formissima con ...

Picnic All’Inferno è il nuovo singolo di Piero Pelù - un originale “duetto” con Greta Thunberg : Picnic All’Inferno è il nuovo singolo di Piero Pelù, disponibile in radio e in digital download da venerdì 18 ottobre. Nel pezzo c'è anche Greta Thunberg: Perlù riprende il discorso che l'attivista svedese fece nel dicembre 2018 a Katowice (Polonia) in occasione della COP24. Quel che ne deriva è un originale duetto prodotto da Piero Pelù e Luca Chiaravalli. In conferenza stampa, Piero Pelù racconta il brano e la sua nascita. A ...

Matteo Renzi - l'ex moglie di Piero Pelù svela l'aiutino da 20mila euro : "Tutto gratis - senza pagare un soldo" : Matteo Renzi torna a Palazzo Vecchio per un confronto con il fondatore di LinkedIn, Reid Hoffman. L'incontro però ha generato la rabbia di Antonella Bundu, ex moglie di Piero Pelù e leader della sinistra in Consiglio comunale. La Bundu ha protestato perché il Salone è stato concesso gratuitamente (l

Piero Pelù si è sposato con Gianna Fratta : Piero Pelù dopo tre anni d’amore ha sposato la pianista 46enne Gianna Fratta a Palazzo Vecchio. Il rocker ha dato l’annuncio sui social postando una foto delle nozze e una dolce dedica: “Benvenuta a Gianna nella mia/nostra tribù, donna sensibile, razionale e grande lavoratrice. Ne faremo e vedremo delle belle, ragazzacci!”. E’ la prima volta che Pelù dice “sì” nonostante due storie importanti alle spalle: con ...

Piero Pelù e Gianna Fratta sposi : «Ne faremo e vedremo delle belle - ragazzacci!» : Piero Pelù e Gianna FrattaPiero Pelù e Gianna FrattaPiero Pelù e Gianna FrattaPiero Pelù e Gianna FrattaPiero Pelù e Gianna FrattaPiero Pelù e Gianna FrattaChe i fiori d’arancio fossero nell’aria si era capito lo scorso giugno, quando le pubblicazioni di matrimonio non avevano lasciato dubbi sulle intenzioni di Piero Pelù di compiere il grande passo, e così è stato: il cantante ha detto «sì» a Gianna Fratta, direttrice ...

Piero Pelù si è sposato - Gianna Fratta accolta nella sua “tribù” : Piero Pelù si è sposato. Ebbene sì, il Toro Loco ha messo la testa a posto e ha pronunciato il fatidico Sì dinanzi al Sindaco di Firenze, nella caratteristica cornice di Palazzo Vecchio. La giornata è stata ampiamente documentata sui suoi canali social ufficiali, a cominciare dal momento in cui ha voluto svelare l'outfit di nozze, con una domanda che ha rivolto al suo pubblico. "Secondo voi vado bene per le lacrime di mia madre ...

Chi è Gianna Fratta - la moglie di Piero Pelù : Fiori d’arancio per Piero Pelù: il rocker fiorentino ha sposato Gianna Fratta a Firenze. Ma chi è la donna che ha fatto capitolare quello che fino ad adesso è stato uno cantanti più “allergici” al matrimonio? Classe 1973, la moglie di Pelù condivide con lui un amore viscerale: quello per la musica. È infatti direttrice d’orchestra e pianista, per altro tra le più versatili, dotate e determinate. Ha iniziato a studiare sin ...