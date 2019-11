Pensioni di invalidità per 5 mila euro | quattro arresti e 75 indagati a Caserta

Pensioni a 56 o 61 anni con la vecchiaia anticipata : requisito è invalidità all'80% : Trovare una strada per andare in pensione senza dover necessariamente attendere le pesanti soglie di accesso della riforma Fornero oggi appare complicato. Per chi grava in particolari e disagiate condizioni di salute, esiste una misura importante ma forse poco conosciuta. Si chiama pensione di vecchiaia anticipata, una misura che consente la pensione di vecchiaia sempre con 20 anni di contributi, ma con diversi anni di anticipo rispetto ai 67 ...