Panchina Brescia | via libera per Grosso | come cambia l’11 dopo l’esonero di Corini FOTO

Panchina Brescia - Corini esonerato dopo il ko con il Verona : Cellino ha già scelto il sostituto : Ufficializzato nella serata di ieri l’esonero di Corini, il presidente del Brescia è andato subito a caccia del sostituto Il pessimo avvio di campionato del Brescia è costato caro a Eugenio Corini, il presidente Cellino infatti ha deciso di esonerare il proprio allenatore, ufficializzando la propria scelta nella serata di ieri, dopo il ko con l’Hellas Verona. LaPresse/Gianfilippo Oggioni Già nel pomeriggio di domenica, il ...

Panchina Brescia - esonerato Corini : Diego Lopez in pole per la sostituzione - ma non mancano le alternative : Adesso c’è l’ufficialità. Eugenio Corini non è più l’allenatore del Brescia. L’esonero arriva dopo la sconfitta di Verona. Il Brescia è penultimo con 7 punti in 10 partite. Corini paga soprattutto i deludenti risultati delle ultime gare. Il gioco delle Rondinelle non è sembrato pessimo, ma si sa che nel calcio contano i punti. Per la successione è corsa a tre: Diego Lopez, ex allenatore di Bologna e Cagliari ...

Panchina Brescia - Corini trema : il tecnico dei lombardi verso l’esonero - pronto il sostituto : trema la Panchina del Brescia, le Rondinelle subiscono un’altra sconfitta. A Verona, terzo stop di fila e quarta gara persa nelle ultime cinque, in cui la compagine lombarda ha messo dentro soltanto un punto. Dopo la promozione della scorsa stagione e una buona partenza, il terzultimo posto attuale fa suonare più di un campanello d’allarme e a rischiare più di tutti è l’allenatore. Con Cellino, si sa, non si va molto per ...

Brescia-Inter 0-0 live - Corini si gioca la Panchina - la squadra di Conte alla ricerca della vetta : Brescia-Inter live – Si torna subito in campo per il campionato di Serie A, si gioca la 10^ giornata. Il secondo match mette di fronte Brescia ed Inter, partita molto importante per gli obiettivi di salvezza e scudetto. La squadra di Antonio Conte è reduce dal deludente pareggio contro il Parma, solo 2-2 davanti al pubblico amico, l’obiettivo dei nerazzurri è quello di portarsi momentaneamente in vetta in vista della partita ...

Panchina Brescia – Clamoroso colpo di scena - Corini vicino all’esonero : Cellino ha già scelto il sostituto : Il presidente del Brescia non dovrebbe aspettare nemmeno il match di domani contro l’Inter, sostituendo già oggi Corini con Prandelli La sconfitta subita dal Brescia sabato a Genova potrebbe segnare il destino di Eugenio Corini, vicinissimo all’esonero in queste ore. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il presidente Cellino infatti ha deciso di affidare la Panchina a Cesare Prandelli, probabilmente senza aspettare il match di ...

La Panchina del Genoa batte il Brescia - Thiago Motta pesca 3 jolly : la squadra di Corini stesa 3-1 [FOTO] : Genoa-Brescia – Il Genoa vince 3-1 in rimonta contro il Brescia. Tre punti fondamentali per il Grifone di Thiago Motta. L’italo-brasiliano, all’esordio in panchina, pesca tre cambi decisivi dalla panchina. Prima mezz’ora bruttina e noiosa. Dopo il 30′ la partita si accende. Il Brescia gioca meglio e trova il vantaggio Tonali. Al 34′ il gioiellino di casa Brescia trova un super gol da calcio di ...