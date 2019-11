Palermo | Orlando incontra ministro giustizia tedesco

Palermo : Orlando - 'buon lavoro a nuovo presidente costruttori edili' : Palermo, 21 ott. (Adnkronos) - "Il mio augurio di buon lavoro a Massimiliano Miconi, nuovo presidente dell'Associazione Nazionale costruttori Edili Palermo, che prende il posto di Fabio Sanfratello a cui va il mio apprezzamento per quanto fatto in questi anni in condivisione di impegno per la nostra

Open Arms a Palermo - Orlando : “Benvenuti” : Palermo, 10 ott. (AdnKronos) – La nave della ong Open Arms è attraccata nella tarda serata di ieri al porto di Palermo, con a bordo l’equipaggio, per una sosta tecnica. Ad accogliere la crew al porto il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando che ha regalato alla ong la bandiera della città che verrà issata sulla nave. “Benvenuta a Palermo OpenArms, che ha salvato centinaia di vite nel Mediterraneo nonostante gli ostacoli ...

Mafia : Orlando - ‘Palermo non dimentica uccisione piccolo Claudio Domino’ : Palermo, 7 ott. (AdnKronos) – “33 anni fa la barbara uccisione di Claudio Domino. Palermo non dimentica quella barbarie e anche nel nome di Claudio e dei tanti bambini e ragazzi innocenti uccisi dalle mafie continua un percorso di liberazione e affermazione della cultura della vita”. Così, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando.L'articolo Mafia: Orlando, ‘Palermo non dimentica uccisione piccolo Claudio Domino’ ...

Palermo : Orlando conferisce cittadinanza onoraria a vescovo tedesco : Palermo, 4 ott. (AdnKronos) - il sindaco di Palermo Leoluca Orlando conferirà oggi la cittadinanza onoraria di Palermo al vescovo della Chiesa evangelica-luterana della Regione Baviera, Heinrich Bedford-Strohm. Al termine della cerimonia, il vescovo insieme al sindaco di Palermo incontrerà la stampa

Palermo - Rita Dalla Chiesa a Orlando : "Va multato chi espone gadget che richiamano la mafia" : La giornalista figlia del prefetto ucciso da Cosa nostra segnala magliette e calamite col volto del "Padrino". Replica il sindaco: "Il divieto è allo studio, ma c'è già il codice penale"

Palermo - Leoluca Orlando sullo striscione : “Un insulto alla memoria di Raciti” : “Nessun atteggiamento di esaltazione della violenza e dei violenti è tollerabile, nessuno che si sia macchiato di un reato come l’assassino di un agente di Polizia può essere indicato come modello né tantomeno come vittima. Lo striscione apparso all’esterno dello stadio Barberaè un insulto alla memoria di Filippo Raciti, e contro tale atto vanno assunti provvedimenti sanzionatori”. Lo afferma in una nota il sindaco ...

Palermo : Orlando - 'con governo leghista inquinati pozzi cultura solidarietà' : Palermo, 16 set. (AdnKronos) - "'Vai via terrona puzzolente'. Così è stata insultata una insegnante siciliana a Forlì. 'Maledetto ebreo'. Così è stato insultato il giornalista Gad Lerner ieri. Perso il governo e perse le poltrone il popolo della Lega Nord ha perso anche la maschera. Alle vittime di

Palermo : sindacati a Orlando - 'aprire tavolo su partecipate' : Palermo, 11 set. (AdnKronos) - Convocare un tavolo sulle partecipate del Comune. A rinnovare la richiesta al sindaco di Palermo Leoluca Orlando sono Cgil, Cisl e Uil che oggi hanno inviato una lettera di sollecito al primo cittadino per dare seguito alla richiesta d'incontro già spedita a luglio. "N

Palermo : Orlando assolto - non diffamò Sicindustria/Rpt : Palermo, 11 set. (AdnKronos) – Il sindaco Leoluca Orlando non diffamò Confindustria Sicilia ma nell’esprimere, a partire dal 2012 e negli anni successivi, i propri giudizi critici sull’operato di alcuni suoi rappresentanti esercitò un “diritto di critica politica” e la “funzione di denuncia di competenza di un organismo politico importante quale può essere il sindaco di Palermo”. Con queste ...

Palermo : Orlando assolto - non diffamò Sicindustria (2) : (AdnKronos) - Per il giudice monocratico, dal quadro delle dichiarazioni di Orlando "emerge un preciso attacco, dai toni anche coloriti, espresso nel corso degli ultimi anni nei confronti della gestione assunta da Confindustria ad opera di alcuni uomini che, pur avendo intrapreso precise linee di po