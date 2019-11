Palermo | aggredito per aver impedito ingresso in area pedonale | la condanna di Orlando

Palermo - uomo aggredito senza motivo : l’ultimo di una serie di casi di violenza inspiegata : Un uomo di 33 anni è stato aggredito e colpito alla testa in pieno centro città da uno sconosciuto. Non è il primo caso: da alcuni giorrni, nel capoluogo siculo, si sono verificate violenze e aggressioni che apparentemente non nascondono alcun movente. Le forze dell'ordine stanno indagando per cercare di dare una spiegazione alle aggressioni.Continua a leggere