Pacific Rim La rivolta | Italia 1 Streaming video del film con i robottoni!

Pacific Rim 2 La rivolta film stasera in tv 4 novembre : cast - trama - curiosità - streaming : Pacific Rim 2 La rivolta è il film stasera in tv lunedì 4 novembre 2019 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Pacific Rim 2 La rivolta film stasera in tv: cast e scheda TITOLO ORIGINALE: Pacific Rim: UprisingUSCITO IL: 22 marzo 2018GENERE: Azione, FantascienzaANNO: 2017REGIA: Steven S. DeKnightcast: John Boyega, Scott ...