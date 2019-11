OPPO punta a qualcosa di completamente diverso per il suo nuovo dispositivo pieghevole

Elezioni Spagna - questione catalana penalizza il premier Sanchez : trOPPO ambiguo. Vox cresce e punta a diventare terzo partito : La sentenza del processo contro i dodici leader catalani e i conseguenti scontri di piazza che hanno infiammato la Catalogna rischiano di penalizzare il partito Socialista spagnolo del Presidente del governo, Pedro Sánchez, in vista delle prossime Elezioni del 10 novembre, dopo l’impossibilità di formare un governo dopo il voto di aprile. Le aspettative del Psoe di riuscire a guadagnare un numero di seggi sufficiente a creare una ...

Beautiful puntate America - Liam e Steffy : arriva una nuova OPPOrtunità : Anticipazioni Americane Beautiful, Liam di nuovo tra Hope e Steffy Le anticipazioni Americane di Beautiful vedono Liam e Steffy avere una nuova grande opportunità di ritorno. Nel corso delle ultime puntate andate in onda in America, i telespettatori hanno visto i due riavvicinarsi molto. Inutile dire che gli Steam siano sempre rimasti uniti grazie al […] L'articolo Beautiful puntate America, Liam e Steffy: arriva una nuova opportunità ...

Uomini e donne - Gianni Sperti : "Saltai la prima puntata di Uomini e donne perché la sera prima bevvi trOPPO - Maria reagì così..." : Intervistato dal magazine di Uomini e donne, Gianni Sperti non si è sbilanciato sui nuovi tronisti, spiegando però di sentirsi più vicino, "per modi di fare, ad Alessandro e Sara". L'opinionista del programma di Canale 5 si è poi espresso sull'eterna tensione che caratterizza il rapporto tra Tina e Gemma:Loro si odiano e anche quest’anno hanno ripreso a discutere molto animatamente. Intanto io rido, perché mi fanno divertire. Non penso sarà ...

Maddalena Corvaglia - scatto bollente : la gonna è trOPPO corta e spunta lo slip. Fatto apposta? : Qualche giorno fa, Maddalena Corvaglia, l'ex velina del tg satirico di Canale5 Striscia la Notizia, ha condiviso sulla sua pagina Instagram uno scatto davvero hot. Nella foto la 39enne è seduta su di una scala a chiocciola, ma, forse per colpa dell'abito troppo corto, o forse più semplicemente l'int

Bitter Sweet - trame puntate 75 e 76 : il giudice si OPPOne al divorzio di Nazli e l'Aslan : Mancano pochi giorni al gran finale di stagione di Bitter Sweet, la serie tv rivelazione dell'estate italiana. Le trame delle puntate 75 e 76 in programma mercoledì 11 settembre dalle ore 14.45 su Canale 5, svelano che Ferit Aslan licenzierà Pelin, mentre la decisione del giudice metterà i bastoni tra le ruote a Nazli Pinar e Hakan Onder. Bitter Sweet: Ferit licenzia Pelin Le anticipazioni di Bitter Sweet sulle puntate 75 e 76 in onda domani 11 ...

“Alla Rai non mette più piede!”. Bomba in tv - non la vogliono più : “L’ha fatta trOPPO grossa”. E spuntano altri fattacci : Ci risiamo, l’estate è finita e i salotti televisivi stanno riaprendo. E se pensate che “qualcosa” vi sarà risparmiate, non ci credete perché questa nuova stagione televisiva ripartirà esattamente da dove si è interrotta, ovvero, dal Pamela Prati Gate. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, pare che Pamela Prati sia pronta a tornare negli studi di Verissimo per dare il via ad un nuovo capitolo della soap opera ‘Pratiful’. Ma non solo. ...

OPPO e Xiaomi puntano sulla ricarica : le velocissima Mi Charge Turbo e SuperVOOC a 80 Watt sono in arrivo : Secondo Xiaomi Mi Charge Turbo sarà più veloce della ricarica tramite cavo; OPPO invece continua a puntare su quest'ultima e a breve rilascerà la nuova SuperVOOC a 80 Watt. L'articolo OPPO e Xiaomi puntano sulla ricarica: le velocissima Mi Charge Turbo e SuperVOOC a 80 Watt sono in arrivo proviene da TuttoAndroid.

Si conoscono su di una chat - lei dice di essere una modella - alta e snella e riesce a farsi dare 25 mia euro - ma al primo appuntamento lui scopre che invece è bassa e con qualche chilo di trOPPO : Un uomo un sergente dell’esercito era riuscito tramite chat a conoscere una donna bellissima. Tra i due era nato un rapporto bellissimo anche se a distanza. Lui molto spesso le invia soldi e regali, lei le sue foto. Lei diceva di essere una modella e le foto dimostravano tutta la sua bellezza alta, bionda, snella e un fisico perfetto. Alla fine i due decidono di vedersi e lui si ritrova di fronte all’amara realtà lei è alta massimo un ...