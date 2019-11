Olimpiadi Parigi 2024 | incominciati i lavori per il Villaggio | 3000 alloggi e spesa da

Fonte : oasport

(Di lunedì 4 novembre 2019) Oggi sonoufficialmente iper la costruzione delOlimpico dei Giochi di. Il governo francese ha fato il via libera al cantiere che sorgerà nel dipartimento Seine-Saint-Denis alle porte della capitale transalpina. Idovrebbero durare tre anni su una superficie di ben 51 ettari per unaprevista di ben 6,8 miliardi di euro di cui 1,5 sono finanziati dallo Stato che ha parlato dell’utilità delper il territorio e tutta la popolazione. Ilprevede circache potranno ospitare 15000 persone tra atleti e funzionari delle varie Federazione. Il primo ministro Edouard Philippe ha rilasciato le consuete dichiarazioni di rito: “L’eredità dei Giochi diventerà un nuovo quartiere. Se vogliamo che i Giochi siano un successo tutta l’organizzazione, i finanziamenti, la mobilitazione, non devono ...

