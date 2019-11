Olimpiadi 2020 - Italia a Tokyo con quattro squadre : chi si può ancora qualificare? Basket e Setterosa in corsa - tutti i criteri : L’Italia è al momento qualificata alle Olimpiadi di Tokyo 2020 con quattro squadre: pallanuoto maschile, softball, volley femminile, volley maschile (in rigoroso ordine cronologico in cui sono stati staccati i pass). Il Settebello ha vinto i Mondiali ed è volato in pompa magna nel Sol Levante, le ragazze di coach Obletter hanno letteralmente dominato il torneo preolimpico del batti e corri, lo stesso si può dire delle formazioni di ...

Ciclismo - Filippo Ganna : un record del mondo storico e un 2020 di sfide. Medaglia alle Olimpiadi - il record dell’ora e quel muro dei 4 minuti… : 4:02.647, record del mondo e un salto nella leggenda. Filippo Ganna ha scritto una pagina di storia del Ciclismo su pista volando letteralmente nell’inseguimento individuale, l’azzurro si è letteralmente scatenato al Velodromo di Minsk (Bielorussia) dove ieri è andata in scena una tappa della Coppa del mondo e per ben due volte ha infranto il primato: in mattinata si è spinto fino a 4:04.252 surclassando quanto fatto dallo ...

Ginnastica - Lauren Hernandez è tornata! Argento alla trave alle Olimpiadi 2016 - convocata in Nazionale dopo 3 anni : obiettivo Tokyo 2020 : Lauren Hernandez è tornata! Uno dei più bei talenti visti sulle pedane internazionali nell’ultimo lustro aveva deciso di sospendere la sua attività agonistica dopo le Olimpiadi di Rio 2016 dove aveva vinto la medaglia d’oro con la squadra e l’Argento alla trave. La statunitense nel frattempo ha partecipato a Dancing With The Stars (il Ballando con le Stelle americano) vincendo l’edizione del 2016 e ha doppiato la giovane ...

Hockey prato - Qualificazioni Olimpiadi 2020 : il sogno Tokyo termina per l’Italia. La Germania domina : C’era bisogno di un miracolo sportivo sin dalla vigilia. Ancor di più dopo la sconfitta di ieri, in gara-1, per 2-0. In trasferta, da diciassettesima del ranking mondiale contro la quarta delle classifiche, già campionessa d’Europa, del Mondo ed olimpica. Tutto a sfavore per la Nazionale italiana di Hockey su prato al femminile nelle Qualificazioni per Tokyo 2020, uno spareggio in terra tedesca in una due giorni durissima. ...

Olimpiadi Tokyo 2020 – Marcia e maratona lasciano la capitale : ufficiale il trasferimento a Sapporo : Marcia e maratona delle Olimpiadi di Tokyo 2020 si correranno a Sapporo: una minore temperatura estiva rispetto alla capitale ha fatto propendere per il cambio della città Dopo diverse settimane di braccio di ferro, Tokyo si è dovuta arrendere alla volontà del CIO. Le gare di Marcia e maratona delle Olimpiadi di Tokyo 2020 si sposteranno dalla capitale a Sapporo. Il Comitato Olimpico Internazionale ha deciso che le alte temperature di ...

Remco Evenepoel : 'Olimpiadi e Mondiali nel 2020 - la squadra deciderà per il Giro' : La stagione d'esordio di Remco Evenepoel nel grande ciclismo ha confermato tutto lo straordinario talento del 19enne campioncino belga. Sbarcato tra i professionisti con il pesante soprannome di "nuovo Merckx" per le straripanti vittorie ottenute tra gli juniores, il corridore della Deceuninck-Quickstep ha convinto e conquistato tutti superando velocemente il peso del doppio salto di categoria e dell'enorme carico di pressioni. Evenepoel ha ...

Hockey prato - Qualificazioni Olimpiadi 2020. L’Italia cerca l’impresa in Germania - Carta : “Daremo tutto - non ci fanno paura” : L’Italia si gioca il tutto per tutto, la Nazionale di Hockey su prato femminile ha la possibilità di qualificarsi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ma deve compiere un’autentica impresa: battere la Germania in trasferta. Le azzurre, al 17esimo posto delle classifiche internazionali, affrontano la corazzata teutonica che è quarta nel ranking mondiale e che pochi mesi fa ha conquistato la medaglia d’argento agli Europei perdendo la ...

FOTO Ariake Gymnastics Centre - il palazzetto delle Olimpiadi 2020 : struttura mastodontica per le gare di ginnastica : Lo stupendo Ariake Gymnastics Centre è stato finalmente svelato al pubblico in tutta la sua magnificenza. Si tratta del palazzetto che ospiterà le gare di ginnastica alle Olimpiadi di Tokyo 2020, la Polvere di Magnesio sarà grande protagonista in questa struttura creata appositamente nelle vicinanze del Villaggio Olimpico per le prove di artistica, ritmica e trampolino elastico. Si tratta di un’Arena temporanea che rispetta tutti i canoni ...

Olimpiadi Tokyo 2020 – Dalla capitale una dura presa di posizione contro lo spostamento della maratona a Sapporo : Sconto fra i funzionari di Tokyo e il CIO: il governatore della capitale giapponese insiste che la maratona delle Olimpiadi 2020 non venga spostata a Sapporo “Come rappresentante della città ospitante e del popolo di Tokyo, è mio desiderio che la maratona si svolga nella capitale“, si è espresso con decisione e fermezza Yuriko Koike, governatore di Tokyo, in merito all’eventualità di spostare la maratona delle Olimpiadi ...

Tokyo 2020 - in Giappone alle prossime Olimpiadi arrivano i taxi robot : Possiamo affermare che il Giappone è il posto migliore per le innovazioni tecnologiche, l'Asia orientale è una zona che ha attirato le economie occidentali, la manodopera a buon mercato ha spinto molte aziende occidentali a delocalizzare le proprie attività nel continente asiatico. Il Giappone nell'immediato dopoguerra è diventato una delle principali potenze mondiali sviluppando una serie di innovazioni tecnologiche che hanno rivoluzionato il ...

Tuffi - Francesca Dallapè : “Le Olimpiadi di Tokyo 2020 non sono un obiettivo facile - ma io e Tania Cagnotto ci crediamo” : Rimettersi in discussione e provare a realizzare un sogno. sono queste le aspettative di Tania Cagnotto e di Francesca Dallapé che, in coppia, hanno fatto sognare l’Italia dei Tuffi, conquistando l’argento dai tre metri synchro nelle Olimpiadi di Rio 2016, nonché i due secondi posti nei Mondiali a Roma nel 2009 e a Barcellona nel 2013, senza dimenticare l’incetta di medaglie dal 2009 al 2016 nelle rassegne continentali, ...

Tuffi - Francesca Dallapè : “Le Olimpiadi di Tokyo 2020 non sono un obiettivo facile - ma io e Tania Cagnotto ci crediamo” : Rimettersi in discussione e provare a realizzare un sogno. sono queste le aspettative di Tania Cagnotto e di Francesca Dallapé che, in coppia, hanno fatto sognare l’Italia dei Tuffi, conquistando l’argento dai tre metri synchro nelle Olimpiadi di Rio 2016, nonché i due secondi posti nei Mondiali a Roma nel 2009 e a Barcellona nel 2013, senza dimenticare l’incetta di medaglie dal 2009 al 2016 nelle rassegne continentali, ...

Arrampicata sportiva - Qualificazioni Olimpiadi 2020 : l’Italia si gioca l’ultima chance con Ghisolfi e Rogora a Tolosa : Stefano Ghisolfi e Laura Rogora andranno a caccia della qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il torneo di ammissione ai Giochi andrà in scena a Tolosa (Francia) dal 28 novembre al 1° dicembre, i due azzurri saranno presenti in terra transalpina per rimpinguare il contingente dell’Italia dell’Arrampicata sportiva nella rassegna a cinque cerchi. Questo sport esordirà alle Olimpiadi con il format della combinata che unisce i ...

Softball - il Consiglio Federale approva le date e la formula della Serie A1 2020 a 10 squadre. Pause per Europei e Olimpiadi : Il Consiglio Federale della FIBS ha dato forma definitiva alla stagione 2020 della Serie A1 di Softball. Sarà un’annata caratterizzata da due grandi interruzioni: la prima è legata agli Europei che si giocheranno in Friuli Venezia Giulia nel mese di giugno, la seconda alla pausa per la partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, dato che il gruppo italiano partirà il 10 luglio. La Serie A1 sarà a dieci squadre, rimanendo a girone unico, e ...