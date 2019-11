Notizie del giorno – Due tragedie nel mondo del calcio | lo scioccante infortunio di André

Ultime Notizie Roma del 03-11-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione l’informazione in studio Giuliano Ferrigno politica in primo piano il capo Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio difende la Plastik Tex sostenendo che serve una svolta ambientale osserva che sul tributo in corso un surreale accusando quei politici che a parole sono tutti i statisti e nei programmi c’è la riforma che salva il pianeta ma quando si tratta di venire Infatti si girano ...

Ultime Notizie Roma del 03-11-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione domenica 3 novembre in studio Giuliano Ferrigno maltempo in diverse regioni italiane con la Liguria spazzata dal vento e dalla pioggia che hanno provocato esondazioni e allagamenti una tromba d’aria nel Tigullio mentre la sindaca di Sestri Levante chiede di non uscire di casa a causa delle forti precipitazioni in decine di interventi nella notte dei vigili del fuoco anche in Toscana ...

L'oroscopo del giorno 5 novembre - 2ª sestina : buone Notizie a Sagittario e Pesci : L'oroscopo del giorno 5 novembre 2019 cade a fagiolo, come si suol dire, pronto a dare conto sulla probabile cadenza (positiva o negativa) relativa al secondo giorno dell'attuale settimana. In primo piano nel frangente indicato, la classifica stelline e le previsioni in esclusiva per i sei segni rientranti nella seconda metà dello zodiaco. In questo caso perciò l'attenzione è tutta indirizzata in esclusiva per Bilancia, Scorpione, Sagittario, ...

Sicilia - le due suore incinte : indagine interna della Regione sulla fuga di Notizie : L'assessore alla Salute Razza dispone un'ispezione dopo i casi, divenuti pubblici, di Militello Rosmarino e Ispica: "Queste vicende sarebbero dovute rimanere nel riserbo delle strutture sanitarie. Oltre i sensazionalismi esistono i diritti delle persone".

Notizie del giorno – Colpo di scena Ibra - tante gare in Italia a rischio rinvio - lite calciatori Ascoli : Colpo DI scena Ibra – Si continua a parlare del futuro di Ibrahimovic. L’attaccante svedese vorrebbe tornare in Europa dopo l’esperienza in MLS. Secondo il Daily Express, l’attaccante svedese potrebbe tornare al Manchester United. Una clamorosa apertura è arrivata però in serata, con le dichiarazioni pubbliche del dirigente del Bologna Sabatini: “Ibrahimovic vuole venire da noi per un rapporto che ha con ...

